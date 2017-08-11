Около пятисот человек пострадали от укусов животных за текущий год

В регионе не снижается количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов, полученных от животных. За семь месяцев текущего года в медицинские учреждения республики обратились за помощью 477 человек, в том числе 213 детей до 14 лет.

Больше всего укусов зарегистрировано в Горно-Алтайске – 154 случая, в Майминском районе – 84, в Онгудайском районе – 51, в Чемальском районе – 41. Только за неделю (с 28.07. по 03.08) в регионе от укусов животных пострадали 17 человек, в том числе 13 детей до 14 лет, сообщает Росптребнадзор.

В Майминском районе неизвестная собака набросилась на 12-летнего мальчика на ул.Молодежная. У ребенка укушенные раны правой голени.

В с.Кызыл-Озек собака соседей напала на 3-х летнего ребенка на ул.Лесхозная. Собака содержалась без привязи, она выбежала из-за забора и набросилась на малыша. У ребенка укушенные раны правой височной кости.

В Чемальском районе от укусов собаки пострадал ребенок 6-ти лет, укусила собака соседа на ул.Полевая, когда заходил во двор.

В Турочакском районе неизвестная собака набросилась на 2-х летнего ребенка на ул.Сплавная. У ребенка укушенные раны щек правой и левой.

В с.Турочак от укусов безнадзорной собаки пострадал ребенок 10-ти лет на ул. Воробьевская. У ребенка укушенная рана колена слева.

Анализ обращений показывает, что большинство нападающих на людей собак имеют хозяев. Причинами нападений преимущественно является нарушение правил содержания домашних животных и проблемы регулирования численности безнадзорных животных в муниципалитетах.

Каждое нападение собаки связано с риском заболевания бешенством, особо опасным смертельным заболеванием, вызываемым вирусом бешенства.

Уважаемые владельцы собак и кошек! Вы ответственны за того, кого приручили! Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения в ветеринарную станцию. Владелец животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».