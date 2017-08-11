Несколько жителей региона "случайно" ушли в Казахстан

В ходе совместной с казахстанской стороной действий по охране государственной границы два жителя Республики Алтай были задержаны за нарушение режима государственной границы, сообщает сайт правительства РА.

Ими оказались жители села Юстик Усть-Коксинского района. Российская сторона задолго до этого происшествия уведомила своих коллег из соседнего государства о том, что в июле текущего года вблизи российско-казахстанской государственной границы будут работать группы российских граждан, осуществляющих хозяйственно-промысловую деятельность, а именно - сбор лекарственного технического сырья.

Как сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РА, одна из групп, по завершении работ, не досчиталась в своем составе двух человек – семейной пары. Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай приняло меры по розыску российских граждан и уведомило пограничную охрану комитета Национальной безопасности Республики Казахстан о данном факте.

Было принято решение охранять данный участок границы путем согласованного выставления нарядов на всех направлениях, как со стороны России, так и со стороны Казахстана. В поле зрения наряда казахстанских пограничников и оказались россияне, которые вышли на берег реки Тенгерек, удалившись вглубь территории соседнего государства на несколько километров.

Российская сторона приняла меры к скорейшему возвращению задержанных на родину. Им грозит административная ответственность в соответствии с законодательством двух стран.

Пограничная служба комитета Национальной безопасности Республики Казахстан выразила благодарность в адрес российской стороны за своевременно предоставленную информацию. Пограничники России и Казахстана по-прежнему готовы к совместным действиям по обеспечению соблюдения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и прилегающих к ней территориях.

В июле сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в Усть-Коксинском районе на одном и том же направлении в течение пяти дней задержали семь граждан Республики Казахстан, которые незаконно пересекли государственную границу. Инциденты прекратились после того, как казахстанские пограничники также стали выставлять наряды на данном участке государственной границы.