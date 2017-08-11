Финал интернационального конкурса красоты пройдет в Республике Алтай

Финал интернационального проекта для активных и творческих мам «Леди Евразии-2017» пройдет с 15 по 25 августа в Республике Алтай. Церемония награждения состоится 24 августа в Национальном театре имени П.В. Кучияка. Мероприятие приурочено к Году экологии в России, отмечает сайт правительства РА.

Самые яркие, ценящие активный, здоровый образ жизни и свою семью мамы России встретятся в сердце Сибири, чтобы представить свои личностные, творческие, общественные и семейные достижения в уникальном фестивале-конкурсе на звание первой Леди Евразии-2017 и получение Гран-при «Достояние Евразии-2017».

В финале встретятся жительницы Новосибирска, Смоленска, Кемерово, Омска, Новокузнецка, Барнаула, Горно-Алтайска, Уфы. Возраст участниц – от 24 до 45 лет, главное условие – участница должна быть мамой.

Для участниц подготовлены оздоровительная, экскурсионная и культурная программы, фотосессии на тему «Повелительницы Стихий», участие в съемках фильма «Достояние Евразии», тематические мастер-классы от лучших специалистов Сибири, творческие встречи со звездами культуры и искусства.

Автор и организатор мероприятия – НГОО «Сибирский центр культурного развития». Проект проходит при официальной поддержке и организационном участии Всероссийской общественной неправительственной организации «Союз женщин России» и министерств культуры Новосибирской области и Республики Алтай.

Цель проекта – объединить активных, ярких, творческих женщин из самых разных уголков нашей страны, воспитывающих детей, помочь раскрыться их личностному потенциалу, нести в современное общество убеждение, что наши мамы, семьи и дети – это самое главное, бесценное и неоспоримое подлинное достояние нашей страны и всего Евразийского континента.