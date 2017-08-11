Девять регионов, в числе которых Республика Алтай, назвали зонами "национального бедствия"

Почти четверть российских регионов по экономическому развитию и качеству жизни населения находятся примерно на том же уровне, что и такие государства, как Судан, Пакистан, Нигерия, Ливия, Бутан, пишет "Независимая газета", сравнив субъекты России по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения с показателями других государств. Чтобы сгладить курсовые колебания, сравнение проводилось по паритету покупательной способности (ППС).

Из данных Росстата следует, что в России насчитается около 20 регионов, в которых валовый региональный продукт и паритет покупательной способности на душу населения составляет от 4,3 до 10,6 тыс. интернациональных долларов. Среди них Брянская, Ивановская, Кировская, Курганская области, республики Алтай, Мордовия, Бурятия, Ставропольский и Забайкальский края и некоторые другие субъекты.

Главный вывод из такого сопоставления - у нас есть "зоны национального бедствия", прокомментировал председатель научного совета Института экономики роста им. Столыпина Яков Миркин. Как говорит эксперт, регионы с настолько низким валовым региональным продуктом на душу населения могут иметь проблемы и по другим параметрам: уровню заболеваемости, преступности, продолжительности жизни, инвестициям.

Профессор Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Орлов считает, что "пространственное и социально-экономическое развитие России происходит крайне неравномерно и непредсказуемо".

"Выравнивание территориального развития и доведение ВРП на душу населения к уровню развитых стран в России можно осуществить далеко не сразу: для этого потребуются многие десятилетия", - полагает эксперт.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина уточняет, что в полной мере сравнивать целые страны с отдельными регионами РФ не совсем корректно. Ведь нужно учитывать, что каждый регион - "часть общей экономики страны".

"В условиях высокой централизации российской экономики значительная часть ресурсов концентрируется в центре и перераспределяется впоследствии между субъектами РФ", - добавляет эксперт.

Несмотря на все факторы, проблема дифференциации регионов по уровню развития экономики и доходов населения, безусловно, есть, и эта проблема существенная, признает Чуркина.