По Республике Алтай передано штормовое предупреждение

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 12 августа ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горах и на перевалах до 30 метров в секунду. Штормовое предупреждение также объявлено по Алтайскому краю, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях.

Главное управление МЧС России по Республике Алтай напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях.