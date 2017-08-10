Польские журналисты приедут снимать фильм на Алтай

Журналисты из Польши и представители Сибирского государственного медицинского университета приедут на Алтай, чтобы снять документальный фильм, информирует Политсиб.ру.

Уточняется, что они посетят село Алтайское с 13 по 25 августа. В составе делегации – профессор Сибирского государственного медицинского университета Лариса Сотникова и доктор медицинских наук, профессор Алексей Сотников. Журналисты совершат тур по Алтаю, здесь они снимут документальный фильм. Гости планируют подняться на гору Синюха и побывать в Республике Алтай.

Гости познакомятся с опытом работы алтайских коллег и, в свою очередь, поделятся клиническими наблюдениями в области применения лечебных грязей, опытом музыкотерапии, клавитерапии на бальнеологических курортах Польши.