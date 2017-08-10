За антисанитарию приостановлена работа столовой в здании правительства региона

В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступила жалоба потребителя на антисанитарное состояние столовой в здании правительства региона. При проведении административного расследования в точке общественного питания ООО «Алтай-Фиш», факты, изложенные в обращении подтвердились.

В помещении пищеблока не проведен косметический ремонт: стены, напольное покрытие, потолки имеют трещины. Уборка проводится некачественно. Не созданы условия для личной гигиены персонала: нет гардеробной, раковины для мытья рук, места для приема пищи, отдельного туалета для сотрудников, рассказывает сайт ведомства.

Для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь. В холодильнике пищеблока выявлены овощные нарезки, мясные полуфабрикаты, масло сливочного без маркировки неизвестного времени происхождения.

Отсутствовали дезинфицирующие средства для посуды, разделочного инвентаря, инструкции о правилах мытья посуды. Столовые приборы не подвергаются прокаливанию в духовых шкафах. Емкости для сбора пищевых и твердых коммунальных отходов не промаркированы, не оборудованы крышками.

Персонал (посудомойщица, повар) не прошел профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

На основании материалов проверки, направленных Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в Горно-Алтайский городской суд, в виду высокой опасности для здоровья потребителей вынесено решение об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 30 суток.

Уважаемые предприниматели, помните, что санитарные требования разработаны с целью предупреждения возникновения риска для здоровья потребителей продукции, поэтому они должны строго соблюдаться. Ваша задача – ежедневный контроль выполнения требований санитарного законодательства, это не только позволит предупредить применение по отношению к вашим предприятиям административных санкций, но и создаст положительный имидж предприятия среди земляков.