Из-за выпившего водителя пострадал пассажир

8 августа на территории Республики Алтай зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, из них три с материальным ущербом и два происшествия, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт МВД по РА.

В Чемальском районе около 11:10 часов, в селе Чемал напротив дома № 1 по ул. Чемальская ГЭС, 40-летний житель Воронежской области, управляя автомобилем ГАЗ-2705 не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на дерево. В результате происшествия водитель с полученными травмами обратился в районную больницу, не госпитализирован. Тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

В тот же день в Улаганском районе около 14:30 часов на 795 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт, 26-летний житель села Улаган, не имеющий права управления, управляя автомобилем ВАЗ–21140 с признаками опьянения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП в районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажир автомобиля – 25-летний житель села Улаган.

В отношении водителя возбуждено административное расследование по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами» и части 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего». У мужчины взята кровь на предмет установления состояния опьянения.