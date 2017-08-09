Томские ученые создают 3D-модели тюркских рунических надписей VIII–XI веков

Ученые Томского госуниверситета создадут 3D-модели 30 тюркских рунических надписей VIII–XI веков, сообщает сайт «Томский Обзор» со ссылкой на пресс-службу университета. Надписи были зафиксированы на скалах в Кош-Агачском районе Республики Алтай, а также на обрядовых предметах в Горно-Алтайском музее. Обработанные надписи будут выложены в открытый доступ на сайте проекта «Памятники рунического письма Горного Алтая».

Первые древнетюркские надписи в Горном Алтае были открыты 200 лет назад, однако непосредственно поиском и расшифровкой рун ученые занялись в 50-х годах ХХ века. Наиболее изученными являются орхонские (Монголия) и енисейские (Тува и Хакасия) рунические памятники.

«Неканонические надписи на скалах, камнях, часто бытовые, имеют большое значение для изучения мировоззрения. Может быть вырезано «У меня хорошая жена» или «Время — это вечная истина», — рассказывает заведующая лабораторией ТГУ «Артефакт» Ольга Зайцева. — Одна из серьезных проблем — понять, какие знаки написаны. Если для создания канонических текстов мастер брал специальное орудие и высекал на камне, чтобы надписи сохранились на века, то подобные тексты человек мог вырезать, просто проходя мимо. В VIII веке цвет скалы отличался, и со временем эти маленькие царапинки видны только с определенного ракурса, под особым светом и углом.

При исследовании надписей ученые копируют их разными способами — зарисовывают, фотографируют, а потом расшифровывают. Однако каждый знак может быть записан по-разному, и из-за этого может появиться несколько переводов и интерпретаций. Также часть надписей может располагаться в скоплении петроглифов, которые перекрывают друг друга и относятся к разному времени. А на известных пунктах, например, вдоль Чуйского тракта, задачу осложняет современный вандализм.

«Во время летней экспедиции на Алтай мы делали 3D-модель при помощи технологии фотограмметрии, — говорит Ольга Зайцева. — Это серия фотографий под разным углом, которые потом обрабатываются программой и создается 3D-модель этой поверхности. Так надписи будут зафиксированы объективно, и ученые из разных стран мира могут их исследовать».

Экспедиция на Алтай была организована и проведена совместно с Горно-Алтайским государственным университетом в рамках мегагранта ТГУ по исследованию языков Южной Сибири.