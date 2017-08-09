Рекультивация и восстановление Пазырыкских курганов идет полным ходом

Работы по музеефикации Пазырыкского могильника начаты в Республике Алтай. Ректор Горно-Алтайского госуниверситета Валерий Бабин, руководитель музейного комплекса ГАГУ Никита Константинов и хранитель пазырыкской коллекции Государственного Эрмитажа Елена Степанова рассказали журналистам о первом полевом сезоне, состоявшемся в июле.

Главным его итогом стала рекультивация и восстановление первого объекта – малого кургана №7, раскопанного в 1949 году под руководством археолога Сергея Руденко, сообщает сайт правительства РА.

Ученые напомнили, что в первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени. В исследованных погребениях они обнаружили уникальные по своей сохранности вещи, которые укладывали с умершими вождями в их могилы.

Сохранность предметов из органических материалов (дерево, кожа, ткани), которые обычно не сохраняются в археологических памятниках, была обусловлена наличием на Пазырыке подкурганной мерзлоты. Исследование мерзлотных погребений стало большим научным открытием мирового значения. Однако сами курганы после изучения не были засыпаны и на месте раскопок остались глубокие воронки, окруженные кучами камней и земли. Основная цель начатых работ – рекультивировать и доисследовать курганы, а затем создать на этом месте музей под открытым небом.

«Ученые нашего университета и государственного Эрмитажа в этом году приступили к грандиозному проекту – реконструкции знаменитых Пазырыкских курганов. Работа рассчитана не на один год, это очень большое дело. Курганы в плохом состоянии, и мы надеемся, что благодаря усилиям ученых, общественности и всех заинтересованных лиц через какое-то время там появится уникальный музей под открытым небом. В первозданном виде будут восстановлены раскопанные курганы», - сказал Валерий Бабин.

Никита Константинов подчеркнул, что основной целью первого стартового сезона было определить предстоящий фронт работ – помимо пяти больших курганов в урочище находится около 200 различных объектов (мелкие могильники, оградки, поминальные выкладки и т.д.). В этом году археологи работали на северо-восточной периферии большого пятого кургана, где ранее была найдена знаменитая колесница, ковры, мумии мужчины и женщины. Находки из этого кургана хранятся в Государственном Эрмитаже и требуют особых условий хранения.

Кроме того, работы проводились на малом кургане №7, который также не был рекультивирован после раскопок более полувека назад. Ученым удалось полностью реконструировать этот объект. При этом, не ожидая сделать новых находок, они обнаружили здесь фрагменты керамических сосудов, кости животных – возможно, следы поминальной тризны.

«Информация о раскопках седьмого кургана, содержащаяся в научных публикациях и в архивных материалах, была противоречивая. А потому перед тем, как приступить к восстановлению, мы его заново исследовали, установили его первоначальные форму и размер, и только затем приступили к работам», - пояснил ученый.

Во время работ также удалось зафиксировать некоторые архитектурные элементы насыпи большого пятого кургана, и следы костров, которые пазырыкцы жгли у кургана во время похорон вождя. Удалось уточнить и конструкцию этого кургана, по которой у специалистов ранее были вопросы.

Ученые уверены, что более подробное изучение архитектуры кургана позволит в какой-то степени по-новому взглянуть на традиционную картину мира пазырыкцев, а также поможет установить направления культурных связей населения Алтая во второй половине I тысячелетия до нашей эры.

«Уже на первом этапе работ в лучшую сторону изменился вид не только седьмого кургана, но и пятого. Произведено полное доследование этого кургана, результаты исследований позволили научно достоверно восстановить внешний вид курганов. Надеюсь, что в следующем году нам удастся продвинуться в восстановлении большого пятого Пазырыкского кургана», - сказала Елена Степанова и добавила, что работы на нем займут еще около двух лет.

По словам Никиты Константинова, диаметр одного большого кургана составляет около 40 метров, высота – четыре метра. Работать здесь можно только руками, применение техники не допускается. Это долгий, кропотливый и при этом тяжелый физический труд.

Елена Степанова пояснила, что работы на могильнике – это часть проекта, который предполагается реализовать в республике в перспективе, а именно – создание музейного комплекса в долине Пазырыка, который позволил бы привлечь туристов к этому памятнику. Будущий музейный комплекс будет состоять из павильона, где будет представлена экспозиция и сувениры, и восстановленного могильника.

«В долину Чулышмана следует большой поток туристов, многие заезжают на памятник на автотранспорте, сейчас это хаотичный, неуправляемый процесс и приносит довольно много вреда. Интерес, в том числе и у зарубежных туристов, к памятнику значительный, но информации у людей мало», - пояснил ученый.

«Территория будет восстановлена и огорожена, будут проложены тропы и ограниченные маршруты. Мы хотели бы призвать и местных жителей, и туристов: если вы сейчас хотите посетить эти памятники, оставляйте машину возле дороги, а туда отправляйтесь пешком. Иначе вы причините вред курганам и другим объектам, ведь зачастую машины едут прямо через курганы поменьше, не замечая их», - сказал, в свою очередь, Валерий Бабин.

Елена Степанова добавила, что на этом туристическом комплексе предлагается представить не только раздел, посвященный раскопкам могильника, возможно, там будут выставлены и хорошие копии предметов из больших Пазырыкских курганов. «Уже есть договоренности с алтайскими мастерами – они приедут в Эрмитаж, чтобы познакомиться с предметами, а затем создать и современную реконструкцию пазырыкского костюма, и сделать точные копии предметов».

Отвечая на вопрос журналистов, она пояснила, что сейчас найденные в прошлом веке вещи в курганах широко представлены не только в Эрмитаже, неплохая коллекция есть и в Национальном музее имени Анохина в Республике Алтай, и в музеях других регионов.

«Такие предметы, как ковры, колесница – это вещи уникальные, они находятся в Эрмитаже. Но необходимо понимать, что для их сохранности тратятся очень большие средства. Они требуют очень жесткого контроля за микроклиматом, непрерывного наблюдения реставраторов. Вещи из органических материалов – очень хрупкие. И такие предметы, как ковры и колесница, никуда не вывозятся и не будут вывозиться, их просто нельзя трогать», - подчеркнула она.

По словам ученой, сейчас реставраторы Эрмитажа восстанавливают предметы и вещи из тех фрагментов, которые хранились в музее много лет, но до которых у ученых «пока не доходили руки».

«Мы, как из пазлов, собрали, например, две пары чулок с орнаментальными полосами. Сейчас в работе находится войлочный дождевик, головной убор из второго пазырыкского кургана, сапожки из меха леопарда. Это неизвестные вещи, потому что рестораторы пока не приложили к ним руку. Сейчас, думаю, много интересных вещей удастся вернуть из небытия, и они будут представлены посетителям и Эрмитажа и Национального музея республики», - рассказала она.

В летней экспедиции этого года в Улаганском районе Горного Алтая работали специалисты ГАГУ и Эрмитажа, а также студенты историко-филологического факультета ГАГУ. Экспедиция была организована при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного Эрмитажа. Административную поддержку оказали власти Улаганского района, администрация села Балыктуюль, а также руководство природного парка «Ак-Чолушпа».

Место работ во время рабочей поездки в Улаганский район посетил Глава Республики Алтай Александр Бердников, который познакомился с учеными и обещал поддержать проект и помочь в его реализации.