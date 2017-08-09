«Последние туристы разбегутся, а деньги все равно растащат…»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «С мая следующего года туристы, отдыхающие на курортах четырех регионов России, будут платить суточный курортный сбор. Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев решил пойти дальше и предложил взимать с туристов также рекреационный сбор в размере от 30 до 50 рублей в сутки. А вы согласны с предложением сенатора?»

В течение недели в опросе приняли участие 190 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

24,7% отвечавших (47 человек) полностью или частично согласны с предложением Полетаева. По их словам:

- мне кажется, надо брать с туристов сборы, раз едут, значит, имеют на что ехать;

- если эти деньги пойдут на что-то полезное, то ничего плохого я в этом не вижу, но если только в чей-то карман, к примеру, Полетаеву, тогда взять пистолет и застрелить;

- конечно, я согласна, сумма небольшая;

- да, я полностью согласен с сенатором;

- нужно вводить сборы;

- если едут, значит, платежеспособны, пусть платят;

- я не знаю, соглашаться или нет, но, возможно, у нас чище станет;

- я считаю, богатые люди на отдых ездят, пусть платят;

- я согласна, чтобы платили, не самые бедные едут на курорт;

- туристы не обеднеют, а республике будет прибыль;

- по сбору согласен, но только с первой позицией, вторая позиция – неизвестно, куда пойдут деньги;

- пожалуй, сенатор прав;

- раз деньги есть, пусть платят, пусть эти деньги пойдут на благо нашего города;

- если хотят, пусть берут;

- конечно, согласен, на машинах едут, сколько грязи привозят, пусть платят;

- согласна, но при условии, что эти деньги будут не разворованы, а использованы по назначению;

- если эти сборы пойдут нам на пользу, то нужно собирать;

- смотря на какие цели деньги пойдут;

- да согласна, надо же как-то зарабатывать;

- я согласна с Полетаевым;

- да, я согласен, въезжающие в республику должны платить этот взнос, потому что очень большой вред наносят окружающей среде, гадят везде;

- с сенатором я согласна, платить сбор надо, потому что туристы засоряют все бутылками пластиковыми;

- я согласна, казна-то пустая в республике, хоть как-то надо зарабатывать, хоть на туристах;

- предложение неплохое, это будет хорошо, если деньги пойдут по назначению, а не кому-то в карман;

- вы задали бы вопрос, что творится с речками, загадили все, застроили все по берегам, некуда сходить с ребенком;

- конечно, согласен, чтобы брали деньги с туристов, а то засрали все, с детьми не подъехать, а как раньше чисто было;

- конечно, согласен;

- нужно как-то это узаконить, чтобы деньги не разворовывались, сделать систему прозрачной, и не 50 рублей взимать, а хотя бы 10 рублей;

- люди едут состоятельные, с них можно брать;

- если эти сборы улучшат состояние экономики республики, то их обязательно нужно вводить.

67,9% отвечавших (129 человек) против новых сборов с туристов. Вот их ответы:

- лучше бы они сами меньше воровали;

- аппетит приходит во время еды;

- у нас Республика Алтай всегда впереди планеты всей, будем брать деньги со всех и вся;

- у нас и так отдых «золотой», дорогие отели, а еще этот сбор, я против;

- конечно, не согласна с сенатором, бесконечные обдираловки буквально за все, скоро, наверное, и за воздух платить будем, чтобы дышать, конечно, нет, просто ужасает это все;

- с решением члена Совета Федерации не согласна;

- забыли за лапти еще налог взять, не согласна;

- эти деньги ни в коем случае собирать нельзя, все равно разворуют;

- ну, сенатору, наверное, денег не хватает, поэтому ему нужно карманы побольше набить;

- нет, не согласна со сбором, вообще обнаглели;

- нашим дуракам закон не писан;

- я с этим не согласна, думаю, туристов у нас будет меньше, чем за рубежом, там комфортней, удобней и безопасней;

- я с господином Полетаевым не согласен, разбегутся у нас последние туристы;

- я с сенатором не согласна;

- к нам туристы и так не едут, у нас страшные цены, нет никаких условий – ни поесть, ни вымыться, так еще этот сбор, господи, к нам вообще не поедут никакие туристы;

- конечно, не согласен, не знают, откуда наживу тянуть;

- я считаю, что это неправильно, кому этот сбор пойдет в карман?

- я считаю, что дополнительные взносы платить не надо, потому что у нас и так туризм неразвитый, вот когда разовьют все, пусть тогда и берут, сколько хотят;

- сенатор вообще обнаглел и сдурел, во-первых, туристов не будет, во-вторых, карманы ему нужно набить;

- я с сенатором не согласна, сенатор наш, кажется, «звезду поймал»;

- эту плату придурки придумали, пусть 50 рублей, но это только будет людей отпугивать, сделает некомфортным отдых;

- даже очень не согласна;

- я очень против;

- насчет сборов: неизвестно куда это пойдет, явно не на благо;

- платить будут обычные люди, а вип-персоны не будут;

- еще неизвестно, куда эти деньги пойдут;

- не согласен, пусть сначала у себя зарплаты убавят, а потом с остальных собирают деньги;

- всякой фигней страдают... показывает, что типа он работает, с жиру бесится, его на 20 т.р. зарплату бы посадить;

- он, наверное, думает, что сюда приезжают состоятельные люди уровня Полетаева и могут платить этот сбор;

- я против любых поборов со стороны власти;

- я категорически против, и то, что подписал Путин, ну это совсем чокнуться надо, люди и так едут, везут деньги, так еще надо что-то с них брать;

- предложение сенатора абсурдно;

- чушь, а не предложение;

- очередная обдираловка народа;

- я против всяких сборов, у нас не настолько много туристов, и эти деньги будут уходить неизвестно куда;

- я не согласен с сенатором;

- я не согласна, потому что помимо туристов пострадают и местные жители;

- категорически не согласен с сенатором;

- ну, пусть тогда сразу и за воздух берут плату;

- натуральный дурдом;

- уже не знают, с чего деньги драть;

- я считаю, что наш регион не очень-то богат и к нам едут люди не с большими кошельками, поэтому обдирать их и лишать удовольствия отдохнуть – это слишком;

- ну, если пошлины ввели, это делают, чтобы народ не отдыхал, а только работал и работал;

- я не согласна, отрицательно к этому отношусь;

- деньги все равно растащат;

- такое уже было, я помню как Шевченко, тогда глава Чемальского района, сам стоял в Усть-Семе с ментовским жезлом и взимал плату с туристов, въезжающих на автомобилях в район, ничего нет проще, обыкновенный фашизм;

- не согласна, и так всюду сборы, сборы;

- если Полетаев будет собирать такие сборы, то мы будем в Крыму платить в 30 раз дороже, я против;

- я не согласна, я против сбора;

- взимать с народа – это большевистский принцип, может, скоро и за воздух будут брать деньги, вышел на улицу, вздохнул – плати!

- я с Полетаевым категорически не согласна, люди и так не едут, цены у нас бешеные, да еще предлагают поборы брать;

- если бы эти деньги пошли на развитие республики, но навряд ли;

- я думаю, мы этим самым отпугнем туристов, что нежелательно, думаю, чем больше туристов, тем лучше, не согласна с мнением Полетаева;

- нет бы, производства расширяли, а они поборами занимаются;

- глупость какая, кто в нашу дыру поедет, еще в баксах бы снимал;

- им что, денег не хватает, придумали, с кого деньги драть, нет, не согласен;

- чиновники стараются выжать побольше денег из простого народа;

- я не согласна, чтобы с отдыхающих собирали пошлину;

- курортный сбор – это ухудшение жизни людей;

- нельзя допускать этого;

- если будут взимать сборы, могут отвадить всех туристов от Республики Алтай, так что дополнительных доходов это приносить не будет;

- я против поборов, все равно уйдут куда-то;

- не согласна, и так мало народа к нам ездит;

- я в корне не согласен с какими-то поборами, да каких пор наше государство будет собирать с народа деньги, нужно самим думать, как развиваться дальше, это не выход из положения, поскольку отпугнет туристов;

- я не согласна, зарплаты у людей невысокие;

- я против сборов;

- дурной пример заразителен, додумался же;

- нет, конечно, я не согласна с предложением нашего сенатора, это будет только отпугивать туристов и нанесет вред республике;

- нет, конечно, не согласна, наш сенатор не знает, что ему делать дальше, сидит там и выдумывает;

- не согласна, в России надо свободно отдыхать;

- конечно, не согласен, туристы и так к нам не едут, два калеки за все лето;

- насчет сборов это несерьезно, и глупость какая-то, это неприлично будет выглядеть;

- ну, это полный бред;

- нет, не согласна, и так народ обдирают и обдирают.

7,4% отвечавших (14 человек) затруднились с ответом, выступили с альтернативными идеями, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- вопрос спорный, тяжелый;

- ответить не могу, не в курсе событий, не знаю;

- я вне политики;

- по поводу сбора: вроде бы задумка неплохая, но это очередные поборы;

- если эти деньги принесут пользу, а не осядут в каком-то кармане, может быть, и да, а если это будет очередное воровство, то зачем?

- затрудняюсь с ответом;

- надо подумать;

- лучше было бы определять ответственного за территорию, где отдыхают туристы, спрашивать с него за порядок и платить ему, а это делать нужно обязательно, горы мусора везде, тема очень больная;

- нужно взимать плату не с тех, кто въезжает в республике, а с тех, кто отдыхает по берегам, потому что все берега загажены целиком и полностью, ни подойти, ни подъехать, после себя кучи мусора оставляют, надо создать группу, которая проверяла бы берега, обеспечить квитанциями с печатями, чтобы можно было отчитаться;

- развитие туризма считаю положительным явлением, а что касается сборов – не вникал в это;

- ответа на вопрос не знаю.

Результаты опроса обрабатывал Владимир Фискальный