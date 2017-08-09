«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «С мая следующего года туристы, отдыхающие на курортах четырех регионов России, будут платить суточный курортный сбор. Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев решил пойти дальше и предложил взимать с туристов также рекреационный сбор в размере от 30 до 50 рублей в сутки. А вы согласны с предложением сенатора?»
В течение недели в опросе приняли участие 190 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
24,7% отвечавших (47 человек) полностью или частично согласны с предложением Полетаева. По их словам:
- мне кажется, надо брать с туристов сборы, раз едут, значит, имеют на что ехать;
- если эти деньги пойдут на что-то полезное, то ничего плохого я в этом не вижу, но если только в чей-то карман, к примеру, Полетаеву, тогда взять пистолет и застрелить;
- конечно, я согласна, сумма небольшая;
- да, я полностью согласен с сенатором;
- нужно вводить сборы;
- если едут, значит, платежеспособны, пусть платят;
- я не знаю, соглашаться или нет, но, возможно, у нас чище станет;
- я считаю, богатые люди на отдых ездят, пусть платят;
- я согласна, чтобы платили, не самые бедные едут на курорт;
- туристы не обеднеют, а республике будет прибыль;
- по сбору согласен, но только с первой позицией, вторая позиция – неизвестно, куда пойдут деньги;
- пожалуй, сенатор прав;
- раз деньги есть, пусть платят, пусть эти деньги пойдут на благо нашего города;
- если хотят, пусть берут;
- конечно, согласен, на машинах едут, сколько грязи привозят, пусть платят;
- согласна, но при условии, что эти деньги будут не разворованы, а использованы по назначению;
- если эти сборы пойдут нам на пользу, то нужно собирать;
- смотря на какие цели деньги пойдут;
- да согласна, надо же как-то зарабатывать;
- я согласна с Полетаевым;
- да, я согласен, въезжающие в республику должны платить этот взнос, потому что очень большой вред наносят окружающей среде, гадят везде;
- с сенатором я согласна, платить сбор надо, потому что туристы засоряют все бутылками пластиковыми;
- я согласна, казна-то пустая в республике, хоть как-то надо зарабатывать, хоть на туристах;
- предложение неплохое, это будет хорошо, если деньги пойдут по назначению, а не кому-то в карман;
- вы задали бы вопрос, что творится с речками, загадили все, застроили все по берегам, некуда сходить с ребенком;
- конечно, согласен, чтобы брали деньги с туристов, а то засрали все, с детьми не подъехать, а как раньше чисто было;
- конечно, согласен;
- нужно как-то это узаконить, чтобы деньги не разворовывались, сделать систему прозрачной, и не 50 рублей взимать, а хотя бы 10 рублей;
- люди едут состоятельные, с них можно брать;
- если эти сборы улучшат состояние экономики республики, то их обязательно нужно вводить.
67,9% отвечавших (129 человек) против новых сборов с туристов. Вот их ответы:
- лучше бы они сами меньше воровали;
- аппетит приходит во время еды;
- у нас Республика Алтай всегда впереди планеты всей, будем брать деньги со всех и вся;
- у нас и так отдых «золотой», дорогие отели, а еще этот сбор, я против;
- конечно, не согласна с сенатором, бесконечные обдираловки буквально за все, скоро, наверное, и за воздух платить будем, чтобы дышать, конечно, нет, просто ужасает это все;
- с решением члена Совета Федерации не согласна;
- забыли за лапти еще налог взять, не согласна;
- эти деньги ни в коем случае собирать нельзя, все равно разворуют;
- ну, сенатору, наверное, денег не хватает, поэтому ему нужно карманы побольше набить;
- нет, не согласна со сбором, вообще обнаглели;
- нашим дуракам закон не писан;
- я с этим не согласна, думаю, туристов у нас будет меньше, чем за рубежом, там комфортней, удобней и безопасней;
- я с господином Полетаевым не согласен, разбегутся у нас последние туристы;
- я с сенатором не согласна;
- к нам туристы и так не едут, у нас страшные цены, нет никаких условий – ни поесть, ни вымыться, так еще этот сбор, господи, к нам вообще не поедут никакие туристы;
- конечно, не согласен, не знают, откуда наживу тянуть;
- я считаю, что это неправильно, кому этот сбор пойдет в карман?
- я считаю, что дополнительные взносы платить не надо, потому что у нас и так туризм неразвитый, вот когда разовьют все, пусть тогда и берут, сколько хотят;
- сенатор вообще обнаглел и сдурел, во-первых, туристов не будет, во-вторых, карманы ему нужно набить;
- я с сенатором не согласна, сенатор наш, кажется, «звезду поймал»;
- эту плату придурки придумали, пусть 50 рублей, но это только будет людей отпугивать, сделает некомфортным отдых;
- даже очень не согласна;
- я очень против;
- насчет сборов: неизвестно куда это пойдет, явно не на благо;
- платить будут обычные люди, а вип-персоны не будут;
- еще неизвестно, куда эти деньги пойдут;
- не согласен, пусть сначала у себя зарплаты убавят, а потом с остальных собирают деньги;
- всякой фигней страдают... показывает, что типа он работает, с жиру бесится, его на 20 т.р. зарплату бы посадить;
- он, наверное, думает, что сюда приезжают состоятельные люди уровня Полетаева и могут платить этот сбор;
- я против любых поборов со стороны власти;
- я категорически против, и то, что подписал Путин, ну это совсем чокнуться надо, люди и так едут, везут деньги, так еще надо что-то с них брать;
- предложение сенатора абсурдно;
- чушь, а не предложение;
- очередная обдираловка народа;
- я против всяких сборов, у нас не настолько много туристов, и эти деньги будут уходить неизвестно куда;
- я не согласен с сенатором;
- я не согласна, потому что помимо туристов пострадают и местные жители;
- категорически не согласен с сенатором;
- ну, пусть тогда сразу и за воздух берут плату;
- натуральный дурдом;
- уже не знают, с чего деньги драть;
- я считаю, что наш регион не очень-то богат и к нам едут люди не с большими кошельками, поэтому обдирать их и лишать удовольствия отдохнуть – это слишком;
- ну, если пошлины ввели, это делают, чтобы народ не отдыхал, а только работал и работал;
- я не согласна, отрицательно к этому отношусь;
- деньги все равно растащат;
- такое уже было, я помню как Шевченко, тогда глава Чемальского района, сам стоял в Усть-Семе с ментовским жезлом и взимал плату с туристов, въезжающих на автомобилях в район, ничего нет проще, обыкновенный фашизм;
- не согласна, и так всюду сборы, сборы;
- если Полетаев будет собирать такие сборы, то мы будем в Крыму платить в 30 раз дороже, я против;
- я не согласна, я против сбора;
- взимать с народа – это большевистский принцип, может, скоро и за воздух будут брать деньги, вышел на улицу, вздохнул – плати!
- я с Полетаевым категорически не согласна, люди и так не едут, цены у нас бешеные, да еще предлагают поборы брать;
- если бы эти деньги пошли на развитие республики, но навряд ли;
- я думаю, мы этим самым отпугнем туристов, что нежелательно, думаю, чем больше туристов, тем лучше, не согласна с мнением Полетаева;
- нет бы, производства расширяли, а они поборами занимаются;
- глупость какая, кто в нашу дыру поедет, еще в баксах бы снимал;
- им что, денег не хватает, придумали, с кого деньги драть, нет, не согласен;
- чиновники стараются выжать побольше денег из простого народа;
- я не согласна, чтобы с отдыхающих собирали пошлину;
- курортный сбор – это ухудшение жизни людей;
- нельзя допускать этого;
- если будут взимать сборы, могут отвадить всех туристов от Республики Алтай, так что дополнительных доходов это приносить не будет;
- я против поборов, все равно уйдут куда-то;
- не согласна, и так мало народа к нам ездит;
- я в корне не согласен с какими-то поборами, да каких пор наше государство будет собирать с народа деньги, нужно самим думать, как развиваться дальше, это не выход из положения, поскольку отпугнет туристов;
- я не согласна, зарплаты у людей невысокие;
- я против сборов;
- дурной пример заразителен, додумался же;
- нет, конечно, я не согласна с предложением нашего сенатора, это будет только отпугивать туристов и нанесет вред республике;
- нет, конечно, не согласна, наш сенатор не знает, что ему делать дальше, сидит там и выдумывает;
- не согласна, в России надо свободно отдыхать;
- конечно, не согласен, туристы и так к нам не едут, два калеки за все лето;
- насчет сборов это несерьезно, и глупость какая-то, это неприлично будет выглядеть;
- ну, это полный бред;
- нет, не согласна, и так народ обдирают и обдирают.
7,4% отвечавших (14 человек) затруднились с ответом, выступили с альтернативными идеями, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:
- вопрос спорный, тяжелый;
- ответить не могу, не в курсе событий, не знаю;
- я вне политики;
- по поводу сбора: вроде бы задумка неплохая, но это очередные поборы;
- если эти деньги принесут пользу, а не осядут в каком-то кармане, может быть, и да, а если это будет очередное воровство, то зачем?
- затрудняюсь с ответом;
- надо подумать;
- лучше было бы определять ответственного за территорию, где отдыхают туристы, спрашивать с него за порядок и платить ему, а это делать нужно обязательно, горы мусора везде, тема очень больная;
- нужно взимать плату не с тех, кто въезжает в республике, а с тех, кто отдыхает по берегам, потому что все берега загажены целиком и полностью, ни подойти, ни подъехать, после себя кучи мусора оставляют, надо создать группу, которая проверяла бы берега, обеспечить квитанциями с печатями, чтобы можно было отчитаться;
- развитие туризма считаю положительным явлением, а что касается сборов – не вникал в это;
- ответа на вопрос не знаю.
Результаты опроса обрабатывал Владимир Фискальный
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