Этно-арт-симозиум "Обряды и обычаи": общение и взаимообучение

С 10 по 20 июля этого года в Татарстане в городе Елабуга проходило интересное культурное мероприятие - международный Арт-симпозиум по современному искусству на тему "Обряды и обычаи". Уже в двенадцатый раз на родине великого русского художника Ивана Шишкина собираются живописцы, графики, мастера декоративно-прикладного искусства, чтобы пообщаться и показать свои работы. В этом году на этом форуме побывали члены Союза художников России Амыр Укачин, Аржан Ютеев и Игорь Катонов из Республики Алтай. Мы попросили Амыра Укачина рассказать о прошедшем важном событии.

- Амыр Борисович, как проходил симпозиум, кто его поддерживал и у кого в Республике Татарстан родилась такая интересная идея?

- В нем приняли участие свыше сорока художников, как из России, так и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Мы приехали благодаря поддержке Национального музея имени А.В. Анохина и Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Директор музея Гульзада Руденко является автором идеи и постоянным куратором этих мероприятий.

- Наши оказались там впервые?

- В 2014 году на этом форуме побывал наш художник Николай Чепоков, но это было скорее в частном порядке, а официально по приглашению мы были первые. Получилось так, что директор Национального музея Римма Михайловна Еркинова познакомилась с генеральным директором Елабужского музея-заповедника Гульзадой Руденко, побывала в Елабуге. Здесь находится музей федерального значения знаменитого художника Ивана Шишкина, сохранен дом, где он родился, его память свято чтут и берегут. Так получилось, что последним учеником Шишкина был наш алтайский художник Григорий Чорос-Гуркин.

Сотрудниками музея была найдена фотография в старом журнале: на могиле Шишкина стоит какой-то человек азиатской внешности. Кто был на фотографии сотрудники не знали. Римма Михайловна, увидев снимок, узнала в изображенном Григория Ивановича Чорос-Гуркина, рассказала о его трагической судьбе. После этого от музея-заповедника поступило предложение провести у них выставку гуркинских работ, которая в настоящее время там и проходит. Выставлено порядка десяти подлинников. Все экскурсоводы рассказывают теперь о последнем ученике Шишкина - талантливом художнике Чорос-Гуркине.

Так и завязались хорошие творческие и музейные связи. Зимой пришло предложение порекомендовать трех алтайских художников на Арт-симпозиум. Предложили поучаствовать мне и еще двум молодым художникам, на мое усмотрение. Я решил предложить своих учеников по Колледжу культуры Аржана Ютеева и Игоря Катонова. Им близко понимание современного искуссства в сочетании с этностилем, подумал, что этим молодым художникам будет полезно поучаствовать, показать себя, чему-то научиться. Ведь они не обременены семейными заботами, закончив Красноярский художественный институт многому научились, стали амбициозными молодыми живописцами.

А проходило все достаточно буднично. В течение десяти дней художники создавали произведения изобразительного искусства по заданной теме, общались между собой, учились мастерству, обменивались опытом, налаживая столь нужные в нынешнее трудное время творческие связи.

- Кто поддерживает, финансирует этот ежегодный "слет художников"?

- Арт-симпозиум проходит под патронатом Министерств культуры России и Татарстана, а также Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Конечной целью авторов проекта является создание в Елабуге Галереи современного искусства, где выставлялись бы произведения современных мастеров.

- С самого начала был уклон в "этно"?

- Вначале, может быть, мероприятие было больше общего пленэрного плана, но теперь приобрело именно такое лицо. Приглашаются художники работающие в этностиле. Курируют проект заслуженный художник Башкортостана Салават Гилязетдинов и заслуженный художник Татарстана Рабис Саляхов.

Группа художников, примерно около десяти человек, приезжает каждый раз, вокруг этого костяка собираются новые художники. Удачно найденной "изюминкой" уже не в первый раз стала "фотосессия" участников в национальных костюмах на смотровой площадке крутого берега реки Камы на фоне древнего города.

- Статус международного создается за счет стран прежнего советского блока?

- По большей мере так. Постоянно участвуют Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Украина, Белоруссия. Из стран дальнего зарубежья приезжали мастера из Китая, Индии. В последнее время участвуют художники из Венгрии, у этой страны есть консул в Татарстане. В этом году были представители из Турции, приехал Барутчюгиль Ахмет Хикмет, считающийся "учителем учителей" по технике эру - очень старинной технике, которая была едва не утрачена, а в настоящее время возрождается, собранная по крохам. Он освоил эту технику и теперь она является национальным достоянием в Турции, ее учат во всех школах арт-искусства. При помощи бычьей желчи краска собирается на поверхности воды, ее разводами мастер может управлять, создавая рукотворные монотипии.

Общение с мастерами, такими как Салават Гилязетдинов (Башкортостан), Анатолий Кулинич (Москва), Шандор Зихерман (Венгрия) дало очень многое в плане творческого роста, особенно молодым начинающим художникам. Конечным итогом мероприятия стала совместная выставка созданных на форуме работ, которые войдут впоследствии в художественный фонд создаваемой в Елабуге Галереи современного искусства.

Понравился венгерский художник Шандор Зихерман, ему уже 82 года, он не скупясь давал дельные советы по искусству. Салават Гилязетдинов очень сильный художник. Думаю, он создал новое направление в изобразительном искусстве, освоив технику конгрев. Из скульптурного пластилина художник создает полуобъемный рельеф, на который впоследствии накладывает бумажную массу, сушит, проклеивает оттиск, тонирует масляной краской. В конечном итоге работа выглядит, как будто выполнена из камня. Очень красивые композиции, имитирующие архаичный тюркский мир. Я видел в каталоге и интернете его работы, очень захотелось с ним познакомиться. Он приехал с детьми. Дочь Гульназ и сын Азамат тоже талантливые художники.

Также познакомился с выдающиймся российским графиком Анатолием Кулиничем. Он работает, как оказалось, не только в графике, но и в живописи. Работы очень национальны, здесь видишь и юмор, и гротеск, и наивность, где-то напоминающие русский лубок. Мастер подарил мне свой каталог и написал добрые пожелания.

Хорошие впечатления остались после общения с художниками из Калмыкии. Они впервые увидели нас - алтайцев и были очень рады встрече. Язык искусства интернационален, мы прекрасно понимали друг друга. Вообще, это большое счастье - встретиться с талантливыми художниками-собратьями, чувствовать, понимать творчество друг друга и оставить свет этого общения в себе на долгие годы.

- Но ведь этно-направление в живописи, в отличие, от, скажем, пейзажного или портретного, требует определенной подготовки, чтобы правильно понять предлагаемые образы.

- Согласен. Вы, русский человек, правильно поймете мысль художника, если видите медведя, ряженых - героев русского фольклора. Художник другой национальности потребует расшифровки. Но, тем не менее, язык искусства универсален, собрат по кисти и резцу всегда поймет своего собрата.

- Авангард приветствовался?

- Художники, которые курируют этот проеткт, отслеживают определенный формат, и особо экстравагантных отклонений не допускают. Все работы должны быть рукотворными, жанровая чистота отслеживется. Приветствуются живописные работы, графическое, декоративно-прикладное искусство. Маститые художники приглашаются наряду с молодыми. В этом году было много молодежи, и все признали, что выставка получилась сильная, много нового, неожиданного. Как я уже говорил, художникам создаются условия для работы, некоторые материалы они привозят с собой, часть выдается организаторами. В этот раз тема была "Традиции и обычаи". В прошлые годы выбирались разные темы, например, "Дыхание эпоса", "Белая юрта", "Сакральность народных песен"… Работы остаются там, и у организаторов есть мечта, чтобы художники всех национальностей нашей страны в новой галерее были представлены.

В 2015 году была тема "Великий шелковый путь". Так выставка, созданная на ее основе, сейчас путешествует по стране. Ныне она находится в Хакасии, в Абакане, потом поедет в Астану. Организаторы стараются еще и зарабатывать на этом.

- Культурная программа интересная была?

- Очень. Было много экскурсий по памятным местам Елабуги с посещением музеев выдающихся личностей, так или иначе связанных с городом. Елабуга такое место, где очень много больших и маленьких музеев.

Оказывается, отец Шишкина был долгое время главой города Елабуга. В Доме-музее Шишкиных воссоздана былая атмосфера жизни знаменитой семьи, представлены личные вещи, мебель, картины… Есть музей героя Отечественной войны 1812 года, кавалериста-девицы Надежды Дуровой. Она долгое время жила в Елабуге, здесь же ушла из жизни. Переписывалась с Пушкиным, оставив нам в наследство несколько написанных книг. Владимир Бехтерев, известный невропатолог, тоже, оказывается, долгое время здесь жил. Есть музей его имени, посвященный медицине, где экскурсоводы ходят в костюмах сестер милосердия. Поэт Марина Цветаева в Елабуге ушла из жизни, прожив здесь всего 10 дней, но имеется ее мемориальный музей, присуждается ежегодная премия её имени. Почти всем знаменитым личностям в Елабуге поставлены памятники, в том числе один из лучших - знаменитой поэтессе.

- Что вам понравилось или не понравилось, в целом в Республике Татарстан?

- Непонравившегося было мало или было незаметно. Конечно, поразило, какое большое внимание в Республике Татарстан уделяется изобразительному искусству. Я попал в ту страну, где чувствуется, что художники пользуются вниманием со стороны властей и со стороны учреждений культуры. У нас художники не менее талантливы, но им не уделяется такого внимания.

Власти Татарии понимают значение художников для национального достояния своей родины. Это отчетливо мы почувствовали, посетив в последний день столицу Татарстана Казань и его культурный центр - Казанский кремль. Выехали на такси рано утром. С нами еще поехал художник из Калмыкии. Мы приехали в 9 утра, а открытие Национальной галереи "Хазинэ", куда мы спешили попасть, произойдет лишь в 10 часов. Стоим раздосадованные, нас не пускают. Мимо проходил сотрудник галереи, видимо, один из руководителей учреждения, так как его смотрители слушались. Узнав, что мы с Алтая и впервые приехали в Казань, он провел нас в один из залов Национальной галереи, посвященному творчеству выдающегося татарского художника Хариса Якупова.

Наш проводник себя не назвал, но видно было, что он очень любит свое национальное искусство, традиции. Рассказывая о творчестве Якупова, трижды Народного художника страны, он особо выделял его работы, посвященные национальной теме. Рассказал, что именно Харис Якупов три или четыре раза ходил на прием к Президенту Татарстана Ментимеру Шаймиеву, добиваясь положительного решения, чтобы в самом центре татарской столицы, в месте, где когда-то стоял воинский гарнизон и после распада СССР, воинскую часть перевели в другое место, была открыта Национальная галерея художников Республики Татарстан.

Теперь в самом сердце столицы и Казанского Кремля находятся работы выдающихся татарских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, и преподносится их творчество всему миру как самое ценное национальное достояние.

На первом этаже проходят сменные выставки, на втором - галереи Хариса Якупова и Ильдара Зарипова, на третьем представлены классики - ученик великого Репина художник Николай Фешин и не менее знаменитые мастера, работавшие на заре советской власти, Баки Урманче, Павел Беньков, Василий Тимофеев, Павел Радимов и другие. Рядом в витринах - изделия декоративно-прикладного искусства с ярким национальным колоритом и орнаментом.

Сейчас в Усть-Канском районе проходит выставка моих работ в местном краеведческом музее. Бывая в гостях у родных и друзей, я с грустью замечаю, что местные алтайские дети говорят между собой по-русски, что телеканал "Карусель" становится и мамой, и папой ребенку, беспрерывно смотрящего бесчисленные мультфильмы. В Татарстане же заметно, что родному языку уделяется достойное внимание. Есть национальный телеканал, на котором передачи, в том числе детские мультфильмы, идут на татарском языке. Таблички на дорогах, улицах, на зданиях учреждений тоже написаны на татарском и русском языках.

И это из тех событий, что оставили приятное впечатление от посещения Татарстана. Сможем ли мы, жители Республики Алтай, сохранить и сберечь наш родной язык, культуру, художественное, литературное наследие так, как это осуществляется, как это подается в Татарской республике?

- Напоследок - что хотите пожелать художникам, которые тоже захотят принять участие в последующих Арт-симпозиумах в Елабуге?

- Только творчества! Желаю всем окунуться в прекрасную атмосферу дружбы, общения, почерпнуть для себя что-то новое из того, что могут представить творцы из других регионов России и мира. На будущие симпозиумы обязательно такие мастера приедут, нужно только правильно принять этот бесценный дар и урок, использовать его в своем творчестве…

Беседовала Александра СТРОГОНОВА

НА СНИМКЕ: в день открытия Арт-симпозиума, второй слева - Амыр Укачин