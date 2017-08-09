Как сотовые операторы обманывают своих клиентов и что делать, если обманули вас

Невнимательные, доверчивые и инертные клиенты - лишь способ заработать для сотового оператора. По данным "Независимой газеты", каждый год россияне теряют из-за махинаций операторов около двух миллиардов рублей.

Зачастую операторы действуют открыто, подключая услуги клиенту без его спроса. Одна из лазеек для оператора - мелкий шрифт в договорах, который стал бичом для абонентов и способом заработать для операторов. Вот самые распространенные схемы, по которым операторы получают денег от клиентов больше, чем думают сами клиенты.

Подключение услуг без разрешения клиента

Практически каждый пользователь мобильных телефонов сталкивался с такой ситуацией. Человек случайно узнает, что его телефон подключен к услуге (голосовая почта, мелодия вместо гудков и другие), за которую ежемесячно автоматически списываются деньги.

Часто оператор подключает клиента к услуге, предоставляя бесплатный период, после которого деньги списываются без всяких оповещений.

Списание денег при оплате связи через терминалы

Если вы оплачиваете мобильную связь через терминалы, то сохраняйте все чеки. Без них какие-либо претензии не принимаются. Бывает так - заплатили, деньги не пришли, а оператор сослался на техническую неисправность терминала и возвращать деньги отказался. При этом никаких доказательств того, что оператор не забрал деньги, нет.

Списание средств даже при нулевом балансе

Здесь с абонентом злую шутку опять играет мелкий шрифт - оператор, как правило, указывает, что он вправе оказывать услуги клиенту и при нулевом балансе, который после этого уходит в "минус". Проценты по задолженности клиента перед сотовым оператором могут при этом достигать 70 процентов в год.

Несоответствие стоимости и качества мобильного интернета

Бывает так, что оператор обещает услугу "3G-интернет", а на деле получается следующее: интернет на телефоне работает с перебоями либо вообще всегда плохо. Часто не ловит в тех зонах, которые официально входят в территорию покрытия мобильной сети. При этом стоимость его соответствует качественной услуге, о которой говорится в тарифе.

Безлимитный интернет - совсем не безлимитный?

Безлимитный интернет на поверку оказывается не совсем таким - оператор устанавливает лимит на определенное количество мбайт и, если клиент исчерпывает их за сутки, предлагает ему добавить еще 500 мб за дополнительную плату (около 30 рублей).

Спам и реклама

СМС-сообщения с информацией об услугах, мероприятиях, магазинах, новостях, погоде... Один из крупнейших российских операторов пару лет назад проводил лотерею "СМС-миллионер" - присылал своим клиентам сообщения с предложением поучаствовать в розыгрыше большой суммы денег. Для этого клиент должен был отправить смску со словом "да" на указанный короткий номер. При этом оператор не извещал абонентов, что стоимость такой смски - 40 рублей, пишет "Российская газета".

Другой оператор присылал абонентам сообщения о том, что клиенту пришла открытка или поздравление. Пока абонент читал смску, ему автоматически подключалась услуга СМС-рассылки, стоимость которой - 160 рублей за сообщение. И снова людей никто ни о чем не предупреждал.

Автоматическое подключение голосовой почты

Этот пункт заслуживает отдельного внимания, так как такая махинация наиболее распространена. Есть операторы, которые автоматически подключают эту платную услугу при пополнении баланса клиентом. При этом деньги списываются даже в том случае, если вы не пользуетесь услугой. Голосовая почта может подключиться при наборе комбинации *100# (легко ошибиться с кнопками при желании проверить свой баланс, тем более, что у некоторых операторов такая комбинация и есть способ проверить мобильный счет).

Подключение платных услуг при покупке сим-карты

При покупке сим-карты лучше сразу же уточнить, какие услуги прикреплены к ней автоматически и отключить те, которые вам не нужны. Большинство таких услуг (если не все) будут платными, поэтому проверьте их список, приобретая сим-карту.

Незавершенный телефонный разговор

После окончания любого разговора обязательно нажимайте кнопку завершения. Ситуация, когда ваш собеседник положил трубку, а вы не нажали кнопку завершения и разговор продолжается, редка, но все же возможна. Разговор может продолжаться 30-45 минут в зависимости от оператора, а деньги будут уходить с вашего счета.

Дорогая и некачественная связь в роуминге

Клиент перед поездкой на отдых пополняет мобильный счет крупной суммой денег, зная, что в роуминге говорить дороже. Но как только человек оказывается в зоне роуминга, все деньги с его счета исчезают. После оператор может сослаться на техническую ошибку, деньги за которую или не вернет совсем, или будет тянуть процедуру. Кроме этого, качество связи, которую оператор предоставляет в роуминге, может быть плохим - собеседника не слышно, а звонки то и дело прерываются. А ведь за каждый новый разговор деньги снимаются дополнительно.

Что делать, если деньги списываются со счета незаконно?

Звонок оператору. В начале разговора можно упомянуть, что вы записываете его на диктофон. После уточните имя человека, с которым разговариваете. Если в телефонном разговоре вам откажут в возврате денег, тогда переходите ко второму пункту.

Письменная претензия. Заявление нужно составить в двух экземплярах, которые должны быть подписаны. К претензии приложите копию договора, который вы заключали с оператором, и документы с указанием на факт неисполнения условий договора (это предусмотрено законом "О связи").

Важно! Оператор должен выдать вам расписку в том, что получил от вас заявление. Это не позволит ему отрицать факт подачи жалобы с вашей стороны в будущем.

Срок рассмотрения жалобы оператором - 60 дней. Результаты рассмотрения претензии оператор должен предоставить клиенту в письменной форме.

Если оператор: Отклонил претензию, согласен утвердить ее лишь частично, не дал своего ответа в течение 60 дней, то вы имеете право обратиться в суд. Прежде можно обратиться в такие надзорные ведомства, как Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Все ведомства принимают заявления как в бумажном, так и в электронном виде на своих сайтах.

Кстати, позиция Роскомнадзора по этому поводу однозначна: навязывание оператором платных услуг клиенту без его согласия - это обман. Такие схемы нарушают правила оказания услуг подвижной связи, которые утверждены постановлением правительства РФ в 2005 году.

Возьмите на заметку

Навязывание платных услуг запрещено законом "О защите прав потребителей" (статья 16) и Правилами оказания услуг подвижной связи (пункт 21).

Если вы не соглашались на оказание платных услуг, то это является нарушением ваших прав как потребителя.

Согласно закону "О связи", претензии оператору можно отправлять в течение полугода со дня, когда вас не удовлетворило качество услуг (выставление счета, неоказанная или навязанная услуга).

В борьбе с СМС-спамом и рекламными сообщениями на вашей стороне стоит Роскомнадзор, ФАС, а также законы "О персональных данных" и "О рекламе". Помните, что смс-рассылка законна только тогда, когда вы лично давали согласие на это.

Как защититься от обмана

Читать мелкий шрифт в договоре, все сноски и помеченные звездочками пояснения при заключении договора с оператором. По данным юридического портала advocatshmelev.narod.ru, судебная практика не раз расценивала мелкий шрифт в договорах как нарушение закона "О защите прав потребителей".

Уточнять стоимость всех услуг у оператора.

Быть внимательным при наборе короткого номера.

Регулярно проверять свой тариф, подключенные услуги и расходы на сайте оператора.

Отключать все переадресации звонков перед тем, как отправиться в другой регион.

Совет: не стоит слишком доверять тарифам, которые обещают снимать с вашего счета очень мало денег. Важно помнить, что сотовый оператор не занимается благотворительностью и не будет работать себе в убыток.

Проверить свой тариф и подключенные услуги можно в личном кабинете на сайте оператора. Там можно посмотреть историю пополнения баланса, отключить или подключить услуги, поменять тариф и заказать детализацию, которая покажет вам, когда и за что с вашего счета были списаны деньги.

Источник: ngzt.ru

Подготовил Алексей ТАБАКАЕВ