За полгода в регионе зарегистрировано 83 новых случая ВИЧ-инфекции

Цифры статистики говорят о том, что ВИЧ-инфекция продолжает активными темпами распространяться на территории Республики Алтай. За семь месяцев 2017 года зарегистрировано 83 новых случая ВИЧ-инфекции в том числе десять ВИЧ-инфицированных прибыли их других регионов. Показатель прироста новых случаев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составляет 10,6%, передает сайт Минздрава РА.

За все годы распространения ВИЧ-инфекции в республике общее количество ВИЧ-инфицированных составило 778 человек. Высокие показатели заболеваемости сохраняются в Чемальском, Майминском, Турочакском и Чойском районах. Среди вновь зарегистрированных случаев по-прежнему преобладают мужчины- 54,2%. Основной возраст инфицированных на момент заражения - от 25 до 29 лет и от 40 до 44 лет. Инфицирование ВИЧ в нашем регионе в большинстве случаев происходит половым путём (74,7%).

Врачи Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД напоминают, что в условиях столь сильного распространения болезни каждый взрослый житель Республики Алтай должен знать свой ВИЧ-статус, и призывают сдать тест. Проверить свою кровь можно бесплатно, при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства или непосредственно в Центре-СПИД.

Вовремя выявленная ВИЧ-инфекция способствует своевременному началу лечения и сохранению здоровья. Помните, что у этой болезни нет специфических симптомов, узнать о ней можно только с помощью анализов!

Передача ВИЧ происходит через кровь и половым путём, а также от инфицированной матери ребёнку.

По вопросам, касающимся профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, можно звонить на телефон доверия: 8-913-692-9074.