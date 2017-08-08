Российские авиакомпании действуют по заказу турецких операторов?

Тут Путин полетел по всяким Байкалам, в том числе типа показать, что надо в России отдыхать. Не спорю, в нашей стране очень много прекрасных мест, которые многие хотят посетить. Но вот незадача, наше государство и аффилированные с ним структуры делают все, чтобы внутренний туризм не развивался от слова совсем, пишет Петр Шкуматов на "Росбалте". Итак, несколько фактов:

1. Горный Алтай. Я, честно, хочу уже давно там побывать, но меня как останавливала цена билетов, так и продолжает останавливать. Слетать туда стоит (пам-парарам, звучат фанфары олигархам) СТО СОРОК ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ на двоих туда-обратно. Как вариант можно лететь до Барнаула, а потом 200 верст на перекладных, собственно, многие так и делают, но разве это внутренний туризм?

2. Байкал. Только перелет из Москвы обойдется на двоих… барабанная дробь: СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! А ведь там еще жить надо. Я даже не буду пытаться предсказать стоимость всего отдыха, но везти туда надо тысяч 300. У многих людей есть такие деньги?

3. Камчатка. Да, место не назовешь доступным, но там очень интересно и красиво. Многие бы там побывали хотя бы раз в жизни, если бы не цены на перелет, которые составляют… (тут я не поверил и еще раз поискал, нет, оказалась правда) ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ на двоих туда-обратно. Спасибо «Аэрофлоту», конечно. Можно лететь с двумя пересадками и сэкономить, но я же о туризме, а не о мазохизме пост пишу.

Можно много писать, я просто взял самые выдающиеся цены. Мы не можем передвигаться по собственной стране! На самолете дорого, а на автомобиле скоро запретят! Ну ладно, если бы они пилотам своим платили деньги нормальные с этих цен. Но нет же! Пилоты от них разбегаются, потому что платят мало, а эксплуатируют их как в странах третьего мира. А для пассажиров цены конские, как будто мы не в России, а в Монте-Карло живем. Поэтому так и будем отдыхать в Турции да в Черногории, а все эти красоты так и останутся нужными лишь небольшому количеству фанов, которые туда смогли доехать вопреки воле нашего правительства.

Петр Шкуматов, координатор «Синих ведерок»

Мы зашли на сайт аэропорта Горно-Алтайска и посчитали с его помощью, во сколько обойдется перелет до Москвы и обратно на этой неделе одному человеку. Аэропорт предложил нам лететь рейсом S7 за 28 541 руб. Билеты из Москвы до Улан-Удэ и обратно (это там, где Байкал) сайт Аviasales.ru предложил нам за 36 975 руб.

Пусть цены на перелеты и поменьше, чем насчитал автор материала, но, для сравнения, путевка в Китай этой весной на одного стоила 44 тысячи рублей вместе с международным перелетом, а нашим коллегам путевки в Турцию, где "all inclusive" обошлись и вовсе по 34 тысячи рублей с человека. Дурочки, могли бы в Москву слетать.