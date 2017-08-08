Жители Алтайского края выложили в Сеть фото "кровавой луны"

В ночь с 7 на 8 августа жители Алтайского края наряду с другими россиянами стали свидетелями «частного» лунного затмения, когда спутник Земли окрасился в пурпурный цвет. Пик астрономического явления пришелся на 1:20, а в общей сложности оно продлилось почти два часа и вызвало неподдельный восторг у жителей региона, которые поспешили поделиться снимками затмения в Сети.

Как отмечают сотрудники Барнаульского планетария, наблюдать удивительное явление можно было не только на Алтае, но и почти во всех территориях РФ, кроме Дальнего Востока. Также затмением полюбовались жители Австралии, Африки, Европы, Азии и Антарктиды. Астрономы объяснили природу небесного явления. «Наша планета отбрасывает в пространстве длинную тень, загораживая свет Солнца, и в случае частичного лунного затмения, только часть Луны скрыта земной тенью (в телескоп виден ее красноватый цвет). Во время лунного затмения, как известно, происходят они только в полнолуние, поверхность естественного спутника никогда не становится абсолютно темной, потому что некоторое количество солнечных лучей преломляется земной атмосферой и освещает Луну. В этот период Луна пребывает на площадке созвездия Водолей», - рассказали в планетарии.

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Сотрудники учреждения также добавили, что через две недели Земля, Луна и Солнце вновь «выстроятся по одной прямой», что необходимо для солнечного затмения. Полное солнечное затмение, которое произойдет 21 августа 2017 года, лучше всего наблюдать в США, а также в Канаде, Западной Африке, Западной Европе. К досаде алтайских астрономов, на территории РФ будут видны только частные его фазы на северо-востоке страны (Чукотский полуостров). Максимум видимости состоится, предположительно, в местности штатов Орегон, Миссури и Южная Каролина, наибольшая длительность полной фазы затмения может составить 2 минуты 38 секунд (в зависимости от точки наблюдения).

ИА "Банкфакс"