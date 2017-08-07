Жители Республики Алтай могут подхватить от клещей редкую для Сибири болезнь

Сотрудники лаборатории терапевтических белков и антител Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) обнаружили новое заболевание, которое передается при укусе клеща. Оно протекает без ярко выраженных симптомов и встречается в Республике Алтай, передает ИА "Банкфакс".

Специалисты проанализировали образцы крови и ликвора пациентов, госпитализированных в инфекционную больницу города Новосибирска после присасывания клещей. У пациентов с нетипичными симптомами обнаружили ДНК риккетсий, относящихся к виду Rickettsia raoultii. Результаты исследования опубликованы в научной статье, которая вышла в журнале Clinical Microbiology and Infection.

При укусе клещи могут передавать человеку возбудители ряда заболеваний, в том числе и риккетсий – возбудителей клещевых риккетсиозов. До недавнего времени считалось, что на территории Западной Сибири единственным распространенным клещевым риккетсиозом является сибирский клещевой тиф, этиологическим агентом которого является Rickettsia sibirica. Однако в 2014 году на Алтае был отмечен случай риккетсиоза, вызванный видом Rickettsia heilongjiangensis, являющимся возбудителем дальневосточного клещевого риккетсиоза.

Сотрудник лаборатории терапевтических белков и антител и инженер лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Яна Иголкина отметила, что риккетсиоз, вызванный Rickettsia raoultii, протекал мягче, чем сибирский клещевой тиф: у пациентов наблюдалось лишь небольшое повышение температуры (до 37,7 градусов), у одного пациента отмечался кратковременный менингеальный синдром. Все пациенты, у которых была обнаружена ДНК риккетсий, получили курс антибиотиков и выздоровели. «Вполне возможно, что данный клещевой риккетсиоз и раньше существовал на территории области, просто из-за нетипичной симптоматики его не выявляли. Более того, возможно, что распространение данного клещевого риккетсиоза не ограничивается Новосибирской областью. В этом году мы выявили R. raoultii у пациента, которого клещ укусил на Алтае», — рассказала г-жа Иголкина.

Носителями возбудителей клещевого тифа являются сельскохозяйственные животные, а также дикие копытные и грызуны. Через их кровь инфекция передается клещу, а впоследствии через его укус - человеку. В настоящее время известно несколько десятков болезней, заражение которыми происходит через укус клеща. Для России наиболее распространенными являются клещевой энцефалит и бореллиоз (Болезнь Лайма).