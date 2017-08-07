Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в 19.09 в воскресенье в 232 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, эпицентр имел координаты 50.18 градуса северной широты и 87.74 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4 балла по шкале MSK-64.
Эпицентр расположен на границе Улаганского района, в 50-километровую зону попали такие населенные пункты, как Акташ (17,4 км), Чибит (22,5), Курай (14,9), Кызыл-Таш (14,6), Чаган-Узун (45,5), пишет сайт правительства РА.
Жалоб от местного населения на повреждения или разрушения в оперативные службы не поступало.