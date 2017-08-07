В СМИ прошла информация о приезде Владимира Путина на один день в Республику Алтай. По мотивам комментариев к новости о прилете Путина на НГА.
6 августа 2017 года, двор многоэтажного дома на Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске. На скамейке на детской площадке сидят две старушки - Анна Михайловна и
Инна Фоминична. Одна из них как бы никому не обращаясь говорит:
- Слыхала, Михална, Путин к нам приезжал.
- Да ты чо! - деланно удивилась Анна Михайловна.
- Ну, Берникова подержать.
- А что твой Берников, опять напился, на ногах сам стоять не может?
Инна Фоминична пропустила этот вопрос мимо ушей и продолжила:
- Лидер страны очередной раз доказал, что любит и уважает Алтай. На даче своей отдыхал. То, что встречал президента лично глава — говорит о доверии лидера страны к генералу. Вестись на провокации убогих — последнее дело. Без генерала будет только хуже.
- Кто-кто его встречал?! - всплеснула руками Михайловна, - и чо, фотодоказательства есть? Мартышкин твой, поди, заснял встречу-то? Да ему только самолеты с горы за 5 километров пофоткать разрешили. И Бердников твой с той же дистанции на Путина облизывался.
Фоминична опять как бы не услышала реплики и продолжала, стараясь говорить громко, чтобы все, находящиеся во дворе, ее слышали:
- Давно пора усвоить — генерал в команде президента, и ни один митинг, ни один уголовник типа Адарина не сможет это изменить. Только слепой и дурак не видит перемен к лучшему в регионе. Против выступают «плохие танцоры», которым всегда что то мешает. Так что главе государства и главе региона здоровья и терпения. Собаки лают — караван идёт. Не забывай, что регион дотационный и внимание первого лица всегда важно и необходимо. А Бердников делает свою работу. Среди сибирских губеров он один из наиболее эффективных
- Да над нашим алкашом только смеются! На фото в чёрно-белом у него всё равно харя красная. И извилина у него от фуражки ментовской.
- Не надо болтать всякую чушь про встречи с нашим главой, - вмешалась тут проходящая мимо еще одна старушка Эмилчи Ивановна, - Президент был на турбазе Алтай-Резорт, закрытая вечеринка, встреча с однокурсниками - у меня там племянница на кухне работает, их за три дня предупредили. Был концерт с участием лучших местных исполнителей плюс Леонид Агутин, Варум и пара звезд помельче - всю ночь пели. Никого из местных политиков, включая главу, не пустили даже на Урлу-Аспакский свороток, не говоря о том, что кто-то там кого-то встречал или встречался. ВВ у нас просто отдыхал, имеет право.
- А кто выступал-то?
- Перед президентом выступали оркестр республики под управлением Кончева, «Алтам», «Новая Азия», Ногон Шумаров, Эмиль Толкочеков, Нина Колондина.
- Кончев-то, с мальчиками? - прищурясь спросила Михайловна.
- С мальчиками.
- Тьфу! - с отвращением сплюнула она и отвернулась. Но тут же опять повернулась:
- А чо это он в Урлу-Аспак поехал? Они ж вроде с Евтушенковым враги? Или помирились?
- А тебе то чо, Михална?
- Как чо! Завтра Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске будет рассматривать жалобу АФК «Система» на арест своих активов по иску Роснефти. Если они вчера помирились, то акции завтра процентов на 10 подорожают. Надо покупать!
- А чего это ты третий год в одной юбке ходишь, если такая умная? - усмехнувшись спросила Фоминична.
- Дауншифтю. С внутренней и внешней политикой твоего стерха больше ничего не остается.
- Путину-крымскому слава в веках! Дай Бог ВВП здоровья,сил и всего самого доброго. И если будут такие гости часто бывать в республике, то будут и дороги нормальные, и аэропорт ухоженный, и туризм развиваться будет, и деньги в экономику республики рекой потекут! Всем же только лучше будет!
- Психология раба и холопа! Сталина на вас нет!!
- У Навального твоего деньги кончатся, дальше что делать будешь?!
- Дебилка!!!
С этим криком Анна Михайловна вцепилась в волосы Инны Фоминичны. Та ответила тем же, и обе покатились со скамейки на газон. Привыкшие к подобным сценам родители играющих на площадке детей немного подождали, затем расцепили старушек и отправили их по домам.
Источник: Алтай.Инфо
Поделиться
217
2
Новости
В Швейцарии прекращено дело против экс-министра РФ Елены Скрынник
05 Август 2017
Елена Скрынник (2012 год)
Елена Скрынник (2012 год)
Поделиться
217
Смотреть комментарии
В Швейцарии прекращено уголовное дело против бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник.
Как сообщает швейцарская газета Blick, прокуратура заявила, что Россия не оказала правовую помощь следствию, поэтому не удалось обнаружить достаточных доказательств фактов отмывания денег.
Скрынник согласилась оплатить судебные издержки в размере 16 тысяч франков, а доступ к арестованным ранее ее банковским счетам был восстановлен еще в феврале.
Расследование против Скрынник было начало в Швейцарии в 2013 году, когда власти страны отнеслись с подозрением к поступлению на ее счета 140 миллиона долларов в течение 5 лет.
В 2015 году швейцарская прокуратура арестовала свыше 60 миллионов долларов на счетах экс-министра в рамках расследования дела об отмывании денег. При этом Скрынник утверждала, что не имеет в Швейцарии никаких счетов.
В октябре 2015 года ее исключили из "Единой России" за "дискредитацию партии и потерю связи с ней".
Елена Скрынник занимала пост министра сельского хозяйства в 2009–2012 годах. После отставки она уехала жить во Францию.
А НЕ на ДВ, за бесплатным гектаром
Ничего подобного в реальности нет.
Выдумка всё. Именно это и нравится Амыру. Выдача желаемого за действительное.
Хитёр Амыр. Похитрее коммунистов.
А мне вот такие реальные истории и картинки нравятся.
Дурачок, злишься, значит проняло.
Конечно доняло, давным давно злюсь, в отличии от тебя меня ни чуть не радует быдлость населения. Потому, в отличии от тебя, как могу борюсь. с криминальной властью Бердникова и Путина.
Цапок на инаугурации путина
ОНА: Тс-с! Ни звука. Мне скучно слушать, что у вас. Я говорила…
ОН: Слушай, щука! Прошу тебя в последний раз.
ОНА: Не стану слушать этих бредней. Иди с людьми поговори, а здесь про этот раз последний не верят даже пескари. Я все давала: и «Единство», и нефтецены на убой… Ты этим так распорядился, что все на дне, как мы с тобой. Ты отпустил меня однажды, я помогала, ты следил — но для твоей, Володя, жажды нужна не я, а крокодил. Вся эта ложь, все эти кражи, все эти ближние друзья…
ОН (страстно): Ну все! Клянусь, что больше даже по Конституции нельзя!
ОНА: Про Конституцию, Вованыч, втирай опять же пескарю, а мне нельзя смеяться на ночь — стара я стала, говорю…
ОН: Пойми ты, старая хабалка, я не за выгоду борюсь! Пускай меня тебе не жалко, но без меня погибнет Русь. Кто их удержит от развала от Петербурга до Курил?!
ОНА: Ты ж говорил, что их немало. Поменьше б надо, говорил… Конечно, трудная работа — рулить всем этим, не любя; но как-нибудь найдется кто-то. Ведь находились до тебя? Вот тоже мне, какое чудо — рулить послушными людьми…
ОН: Сними хоть санкции, паскуда! Ты слышишь? Санкции сними!
ОНА: Ты сам просил поставить Трампа — теперь расхлебывай, чудак. Ты ждал по ходу Форест-Гампа, а оказался Дональд Дак. А то скандалы, твиттер, бабы, избыток грязного бабла… Не лез бы в выборы — тогда бы я б что-нибудь еще могла… Теперь, увы, что зад, что перед — ты весь замазан искони.
ОН: Но я не лез!
ОНА (со вздохом): Они не верят. И я не верю, извини. Теперь проблемы на подходе. Ты никогда не верил мне, а между тем ты жил, Володя, в прекрасной, сказочной стране! Ее уклад красив и древен, а нрав чудесен и толков. Полно лягушек и царевен, грибов, царевичей, волков — а ты все жестче, все тощее, все молчаливее и злей, ты роль бессмертного Кощея избрал себе из всех ролей! Тут были куры непростые, несли вам яйца много лет — всё непростые, золотые… Про гребешки-то помнишь, нет? Была тут репка-Украина, ты захотел ее в Москву, и дернул — рраз! И все едино заполучил одну ботву. Уже не катит этот метод. Прогноз, по сути, никаков.
ОНА: Ну что ж теперь…
ОН: А ты не нукай! Вся пресса примется молоть: «Он два часа возился с щукой»…
ОНА: А что еще писать, Володь? Ни свежих тем, ни свежих ликов, все погружается во тьму… Уже извелся даже Быков — писать, мол, не о чем ему.
Последний год напрасно прожит под сенью пламенных харит; Донбассу оды петь не может — позорно, стыдно, говорит… Одна осталась тема — щука. Все остальное ложь и хмарь…
ОН (грозно): Ты что-то разболталась, сука.
ОНА (подбоченясь): А что ты ждал, озерный царь?! Другие выпалить могли бы весь этот пламенный заряд… Но если все молчат как рыбы — тогда уж рыбы говорят!
ОН (обращаясь к охране, плавающей вокруг): Эй, вы! Не слушайте, не верьте! Все это дно, все это грязь…
ОНА (презрительно): Учи мальков!
ОН: Готовься к смерти!
(Стреляет)
ОНА: Уф, слава богу, заждалась.
(всплывает кверху брюхом)
БЫКОВ ЖЖОТ!