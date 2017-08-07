Пролет Путина над Горным Алтаем

В СМИ прошла информация о приезде Владимира Путина на один день в Республику Алтай. По мотивам комментариев к новости о прилете Путина на НГА.

6 августа 2017 года, двор многоэтажного дома на Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске. На скамейке на детской площадке сидят две старушки - Анна Михайловна и

Инна Фоминична. Одна из них как бы никому не обращаясь говорит:

- Слыхала, Михална, Путин к нам приезжал.

- Да ты чо! - деланно удивилась Анна Михайловна.

- Ну, Берникова подержать.

- А что твой Берников, опять напился, на ногах сам стоять не может?

Инна Фоминична пропустила этот вопрос мимо ушей и продолжила:

- Лидер страны очередной раз доказал, что любит и уважает Алтай. На даче своей отдыхал. То, что встречал президента лично глава — говорит о доверии лидера страны к генералу. Вестись на провокации убогих — последнее дело. Без генерала будет только хуже.

- Кто-кто его встречал?! - всплеснула руками Михайловна, - и чо, фотодоказательства есть? Мартышкин твой, поди, заснял встречу-то? Да ему только самолеты с горы за 5 километров пофоткать разрешили. И Бердников твой с той же дистанции на Путина облизывался.

Фоминична опять как бы не услышала реплики и продолжала, стараясь говорить громко, чтобы все, находящиеся во дворе, ее слышали:

- Давно пора усвоить — генерал в команде президента, и ни один митинг, ни один уголовник типа Адарина не сможет это изменить. Только слепой и дурак не видит перемен к лучшему в регионе. Против выступают «плохие танцоры», которым всегда что то мешает. Так что главе государства и главе региона здоровья и терпения. Собаки лают — караван идёт. Не забывай, что регион дотационный и внимание первого лица всегда важно и необходимо. А Бердников делает свою работу. Среди сибирских губеров он один из наиболее эффективных

- Да над нашим алкашом только смеются! На фото в чёрно-белом у него всё равно харя красная. И извилина у него от фуражки ментовской.

- Не надо болтать всякую чушь про встречи с нашим главой, - вмешалась тут проходящая мимо еще одна старушка Эмилчи Ивановна, - Президент был на турбазе Алтай-Резорт, закрытая вечеринка, встреча с однокурсниками - у меня там племянница на кухне работает, их за три дня предупредили. Был концерт с участием лучших местных исполнителей плюс Леонид Агутин, Варум и пара звезд помельче - всю ночь пели. Никого из местных политиков, включая главу, не пустили даже на Урлу-Аспакский свороток, не говоря о том, что кто-то там кого-то встречал или встречался. ВВ у нас просто отдыхал, имеет право.

- А кто выступал-то?

- Перед президентом выступали оркестр республики под управлением Кончева, «Алтам», «Новая Азия», Ногон Шумаров, Эмиль Толкочеков, Нина Колондина.

- Кончев-то, с мальчиками? - прищурясь спросила Михайловна.

- С мальчиками.

- Тьфу! - с отвращением сплюнула она и отвернулась. Но тут же опять повернулась:

- А чо это он в Урлу-Аспак поехал? Они ж вроде с Евтушенковым враги? Или помирились?

- А тебе то чо, Михална?

- Как чо! Завтра Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске будет рассматривать жалобу АФК «Система» на арест своих активов по иску Роснефти. Если они вчера помирились, то акции завтра процентов на 10 подорожают. Надо покупать!

- А чего это ты третий год в одной юбке ходишь, если такая умная? - усмехнувшись спросила Фоминична.

- Дауншифтю. С внутренней и внешней политикой твоего стерха больше ничего не остается.

- Путину-крымскому слава в веках! Дай Бог ВВП здоровья,сил и всего самого доброго. И если будут такие гости часто бывать в республике, то будут и дороги нормальные, и аэропорт ухоженный, и туризм развиваться будет, и деньги в экономику республики рекой потекут! Всем же только лучше будет!

- Психология раба и холопа! Сталина на вас нет!!

- У Навального твоего деньги кончатся, дальше что делать будешь?!

- Дебилка!!!

С этим криком Анна Михайловна вцепилась в волосы Инны Фоминичны. Та ответила тем же, и обе покатились со скамейки на газон. Привыкшие к подобным сценам родители играющих на площадке детей немного подождали, затем расцепили старушек и отправили их по домам.

Источник: Алтай.Инфо