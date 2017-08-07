В Горном Алтае погода снова испортится

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 7 августа ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горах и на перевалах до 30 метров в секунду. Ухудшение погодных условий прогнозируется также на территории Алтайского края, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, отмечает сайт ГУ МЧС по РА.

Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения, а также туристических баз и агентств проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры. Туристам рекомендовано воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений.