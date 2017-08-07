Владимир Путин посетил Республику Алтай с неофициальным визитом

Президент России Владимир Путин после визита в Бурятию, где он провел совещание по ликвидации последствий пожаров, посетил с краткосрочным неофициальным визитом Республику Алтай. Накануне в аэропорт Горно-Алтайска прибыли два самолета специального летного отряда «Россия». Кроме того, над Горно-Алтайском совершил несколько кругов самолет-ретранслятор Ту-214СР, также входящий в СЛО «Россия», пишут "Новости Горного Алтая".

Многие местные жители хорошо знают, что прибытие этих самолетов означает прибытие и первого лица государства. Источник «Новостей Горного Алтая» в аэропорту подтвердил, что во второй половине дня 4 августа в Горно-Алтайск прибыл Владимир Путин. Через сутки руководитель государства отбыл в Москву. «Чем занимался президент, мне не известно. Его встречал и провожал глава республики Александр Бердников», — добавил источник.

По некоторым данным, незадолго до прилета президента на Алтай прибыли несколько его личных друзей, с которыми встретился Путин. Они останутся в Республике Алтай еще на несколько дней.

Ранее, как писал наш сайт, местные жители сообщали, что на базе "Алтай Резорт" вероятно готовятся к приезду первого лица.