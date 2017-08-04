По итогам двух сессий VII созыва Госдумы 17 депутатов не внесли ни одного законопроекта, не подписались под чужими инициативами и ни разу не выступили на пленарном заседании. В их числе оказался алтайский одномандатник Родион Букачаков, который незаметен в нижней палате, следует из аналитики РБК.
По данным думского сайта, Родион Букачаков не проявлял никакой активности за время работы нового созыва Госдумы. По словам политолога Аббаса Галлямова, депутаты, которые не выступают и не инициируют законопроекты, целиком заняты реализацией своих интересов и не заботятся об общественной пользе. Наиболее важный показатель работы депутата — это его выступления, считает г-н Галлямов. «Главным субъектом законодательной инициативы в большинстве цивилизованных стран выступает правительство. Когда оно вносит законопроекты, у парламентариев должна быть своя позиция, согласованная с избирателями», — приводит издание слова политолога.
Есть еще третья «представительская» функция депутата — это работа в регионах, которую нужно анализировать отдельно, отмечает Аббас Галлямов. На мнение избирателей депутаты этой Думы не оглядываются, так как многие из них в глаза не видели избирателей, полагает эксперт. «Они привыкли, что губернатор их вызвал и сказал, что включит в список, и они будут действовать по его команде. Команда не поступает, вот они и сидят», — говорит г-н Галлямов.
Семь «молчунов» — впервые избравшиеся в Думу одномандатники. Среди них Родион Букачаков, избранный по округу на Алтае, бывший заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов (комитет по энергетике), а также три бизнесмена — Александр Жупиков, Андрей Каличенко и Сергей Сопчук, а также олимпийский чемпион Сергей Чепиков и космонавт Елена Серова (все перечисленные — единороссы). Напомним, что Родион Букачаков до избрания занимал пост главы Чемальского района Республики Алтай.
Больше всего законопроектов за две сессии седьмой Думы внес лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (64), документы касались самых разных тем — от изменений избирательного законодательства до порядка установления ключевой ставки. За ним следует коллега по фракции Олег Нилов (56), замыкает тройку справоросс Михаил Емельянов (48).
По числу принятых в седьмом созыве законопроектов лидирует также представитель «Справедливой России», председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков — все 13 его инициатив, одобренных Думой, не выходят за пределы тематики возглавляемого им комитета. На втором месте — единоросс, председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников (11), на третьем — вице-спикер от «Единой России» Ирина Яровая (7).
В Топ-10 по числу принятых законопроектов входят шесть единороссов, три справоросса (в их числе Миронов с пятью успешными инициативами) и один представитель ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев.
Источник: ИА "Банкфакс"
Это называется менталитет, то чего вам не понять злобствующее вражье.
Да так дальше и сосите.
Блын, куда делись пехотинцы патриоты ???
ДА надо же прям самые порядочные люди, да вам то откуда знать? Конкретно что сделал он ? А так это все вода, пустое все, да пусть он хоть негром будет если будет Работать, а не сидеть рассказывать сколько там встреч провел и где, а толку ноль
А в чем гордость, чем гордиться , что сделал конкретно и для кого конкретно?
Что в вашем понимании "работать"? Вот есть путинская Россия, она не вечная, рано или поздно закончатся деньки хунты. И только потому что страной правят социопаты регион должен быть без своего представительства? А работает Букачаков только тем что встречается со своим народом, выслушивает его. Что он может? Ничего, это политическая реальность. И в общем то народу надо знать это. Логично что это знает продвинутая часть населения, но многим надо это объяснять. Представительная власть в РФ это фикция. Мы рады только тому что алтаец сидит в ГД. Вся энергия современной власти направлена на уничтожение национальной самоидентификации народов, народностей, этносов. Под бочком Путин собрал этих всех Рогозиных, Михалковых и прочих белых господ, покорителей Сибири, Дальнего Востока. И ему нравится все то что они льют со всех утюгов в уши граждан. Бесогоны, Мироточащие иконы, Кресты ... Долбоезм. Мы должны присутствовать, чтобы жители РФ видели что в стенах ГД, СФ и т.д. есть нерусские лица. Вот в чем собственно и вся работа Букачакова.
И это столетиями, в результате сила действия равна силе противодействия. На примере Чечени это все видно. Подобная модель, если политика Кремля не изменится возникнет неизбежно и в восточных регионах РФ.
Только полная перезагрузка. Hard Reset может решить раз и навсегда глубокие противоречия заложенные сотни лет назад. Выход всегда есть. Для начала нужен честный диалог.
Кстати это касается не только официальной власти. Он касается и оппозиционных сил в центральной России. Если оппозиция Путину сегодня не предложит нацсубъектам подобную актуальную повестку, то ее приход к власти в стране будет означать начала развала РФ.
На сегодня подобной повестки от оппозиции не видно и не слышно.
Там делов то озвучить. Назвать. Открытый диалог. Этот диалог кстати искусственно закрывает и Кремль. Именно у него сегодня "монополия" на "межнационалку" в РФ. А Навальный Молчит. Зачем отдавать это Кремлю. Ведь нормальный опыт в нормальных странах есть. И он работает.
Сергей Сергеевич, что там с подписями не так?
Вообще-то в ГД есть уже алтаец, который там не только сидит, но и выступает и является соавтором законопроектов. Поэтому Букачаков там однозначно лишний! И не забывай, Андрей, Сибирь - это не только нацсубъекты, и население Республики Алтай - это не только алтайцы...
При всем моем уважении, как к человеку Белеков - не алтаец. Он алтаец по крови, но не алтаец по духу. Если бы Белеков пошел в ГД вместо Букачакова, с сходными ЕР-поддержкой и т.д. Все равно алтайцы бы за него не голосовали. Это объективная реальность. Раньше в стародавние как говорят русские времена Букачакова бы выбрали зайсаном, А Белекова бы нет. Его бы даже не допустили в первый тур. Такое если есть в крови то есть, если нет то нет. Поэтому единственный алтаец для нас алтайцев в ГД это Букачаков. Какого бы окраса партийного он не был.
алтайцы. У нас нет даже узаконенного права нормально пользоваться собственным языком. Государствообразующая нация в России - русские. А мы в составе России. Нам незачем стеснятся что мы титульная здесь на территории РА. Нам как назваться то? Титульная - норм. Так и будем называться.
правильно, Андрей. Что-то я не видел, чтобы в Чечне кто-то из "других" национальностей возражал против титульности чеченцев))
А кто возражать то будет. В двух войнах, кто не сбежал с Чечни. всех перебили.
Более двухсот двадцати тысяч погибло. в основном русские.
Анатолий Прокопьев это Эвалар?
Амыр, твои конспирологические теории не интересны не кому. Ты всем нам скажи за что ты получаешь зарплату в "Листке"? Какую функцию выполняешь? Для кого пишешь свой "антикоррупционные" статьи? Какие твои истинные интересы? В последнее время видят тебя с Тяхом. Вчера ходил с ним к Бердникову. Зачем ходил? Ну мне то ты вчера объяснил, давай ка народу на форуме разжуй. Посмотрим сколько человек твою очередную утку проглотят....
Титульные алтайцы. ???????????????!
Вам самим то не смешно?
Чего смешного увидел аноним?
Понятие «титульная нация» ввёл Морис Баррес, французский романист-индивидуалист и политик-националист, в конце XIX века. По Барресу это доминирующая этническая группа, на основе языка и культуры которой строится государственная система образования. Баррес противопоставлял титульной нации национальное меньшинство (представители нации, проживающие за пределами её национального государства, например, в то время — французы в Эльзасе и Лотарингии), и этнические диаспоры (этнические группы внутри территории национального государства, например, евреи и армяне во Франции). Баррес полагал, что национальное государство может быть сильным только при наличии двух условий: национальные меньшинства и этнические диаспоры должны сохранять лояльность государству титульной нации, а титульная нация должна поддерживать «свои» национальные меньшинства за границей. Эту классификацию Баррес разработал в период дела Дрейфуса.
Титульная нация в России
Это понятие и его определение исключены из законодательства Российской Федерации.
Андрюша, чтобы твоя душа успокоилась, отвечаю подробно - я редактор приложения на алтайском языке "Jурумнин jолы", за эту работу и поучаю зарплату, иногда пишу за гонорар, стандартный гонорар "Листка". Суммы не буду озвучивать, а то Гога засмеет. Статьи свои пишу для славы и на потеху публике. Владимир Тюлентин, которого ты назвал по алтайскому домашнему имени "Jаак" - старинный друг моего отца, общаемся мы на разные темы, например, совместно продвигаем проект строительства памятника алтайскому народному герою Ирбизеку, потомком которого по материнской линии ты являешься. Встреча была посвящена теме проекта, да вспомнили еще добрым словом покойного Антарадонова. Теперь давай ты свои версии, будет интересно почитать.
В рамках нашей республики, мы титульные. Я вот понять не могу что вам не нравится когда мы называем себя титульными? Вы конкретно изъясняйтесь. Вы что хотите нас еще и этого лишить? Вы случаем там не попутали все нас свете? Мало того что ваш "представитель" в ранге главы нашего (НАШЕГО!!!) субъекта назвал нас предателями чего то там, лицами нетрадиционной сексуальной ориентации (причем всех, причем сразу, причем неоднократно..) Разумные из вас нашли в себе мужество сказать что он был не прав. Другие же начали выгораживать отморозка. Нашлись и те кто сказал: "А что такого он сказал крамольного?" И те нашлись у кого хватило хамства сказать "Так Бердников по сути прав.."
Вы чего хотите добиться то тут.? Как хотим так себя и называем...
Мы мирный народ. Чрезмерно мирный. Кто то доброту за слабость начал принимать.. Не ажется ли вам уважаемые?
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Да, сын хозяйки Эвалара.
Обсуждать лично с вами мне абсолютно нечего. Сам факт что надо ходить к человеку который буквально вчера назвал алтайцев (Всех!!) (....) идти к нему чтобы он соизволил дать что то? Чего он имеет права здесь давать? Все что у него есть включая его нижнее белье и цироза печени он приобрел благодаря ЖИТЕЛЯМ ЭТОЙ РЕСПУБЛИКИ. 35% населения которого именно те алтайцы которые (....)
Я понимаю подневольных, они вынуждены ходить к упырю т.к. это входит в их служебные полномочия. А те кто независим от него документальными обязательствами, им же должно быть просто противно?
Интересно кто нибудь представляет себе что он говорит об алтайцах например в стенах Аппарата президента, и других высоких кабинетах? Мы же понимаем на каком языке там говорят люди. Языке питерских подворотен. Он ведь и больной вечно ходит, то зрение, то сердце то еще что только потому что все его поганные слова в адрес людей возвращаются ему и его детям.
У кого то хватает сейчас ума ходить с прошениями.. Странные вы, что еще то сказать?
Потому вы и терпите, когда кому не лень на вас плюют.
Бердан самый тот для вас рулило.
Сгинь нечисть.
Андрюша, ты ходил попрошайничать и когда тебе отказали, начал рвать на груди рубашку, изображая радетеля алтайского народа. Теперь со своей колокольни судишь о вещах, которые тебе не понятны. Проект строительства памятника - народный, и будет реализован на средства народа, а не правительства или Бердникова, о каких прошениях ты говоришь?
Вот так Анрюша,
Теперь ходить к Бердану, просить, за титульный народ будет Амырок.
Когда титульный народ реальному герою и кумиру,подельнику Бурдана в убийстве прокурора Ошарова и ограблении алтайцев, Валерию Чаптынову поставит памятник.?
А зачем тогда ходили к нему если деньги народные?
Вот же есть -
Андрюша, я же ясно написал - обсудили проект.
Ты что Амыр, сосвсем титульный,что - ли?
Подсовываешь доску почёта какую-то первому главе республики.
Тебе толкуют о памятнике национальному герою, кумиру титульного алтайского народа, убийце прокурора, и грабителю республики.
Совсем ты обмельчал Амыр. Но ничего, Семён тебе поможет.