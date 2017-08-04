Родион Букачаков отмалчивается уже вторую сессию

По итогам двух сессий VII созыва Госдумы 17 депутатов не внесли ни одного законопроекта, не подписались под чужими инициативами и ни разу не выступили на пленарном заседании. В их числе оказался алтайский одномандатник Родион Букачаков, который незаметен в нижней палате, следует из аналитики РБК.

По данным думского сайта, Родион Букачаков не проявлял никакой активности за время работы нового созыва Госдумы. По словам политолога Аббаса Галлямова, депутаты, которые не выступают и не инициируют законопроекты, целиком заняты реализацией своих интересов и не заботятся об общественной пользе. Наиболее важный показатель работы депутата — это его выступления, считает г-н Галлямов. «Главным субъектом законодательной инициативы в большинстве цивилизованных стран выступает правительство. Когда оно вносит законопроекты, у парламентариев должна быть своя позиция, согласованная с избирателями», — приводит издание слова политолога.

Есть еще третья «представительская» функция депутата — это работа в регионах, которую нужно анализировать отдельно, отмечает Аббас Галлямов. На мнение избирателей депутаты этой Думы не оглядываются, так как многие из них в глаза не видели избирателей, полагает эксперт. «Они привыкли, что губернатор их вызвал и сказал, что включит в список, и они будут действовать по его команде. Команда не поступает, вот они и сидят», — говорит г-н Галлямов.

Семь «молчунов» — впервые избравшиеся в Думу одномандатники. Среди них Родион Букачаков, избранный по округу на Алтае, бывший заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов (комитет по энергетике), а также три бизнесмена — Александр Жупиков, Андрей Каличенко и Сергей Сопчук, а также олимпийский чемпион Сергей Чепиков и космонавт Елена Серова (все перечисленные — единороссы). Напомним, что Родион Букачаков до избрания занимал пост главы Чемальского района Республики Алтай.

Больше всего законопроектов за две сессии седьмой Думы внес лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (64), документы касались самых разных тем — от изменений избирательного законодательства до порядка установления ключевой ставки. За ним следует коллега по фракции Олег Нилов (56), замыкает тройку справоросс Михаил Емельянов (48).

По числу принятых в седьмом созыве законопроектов лидирует также представитель «Справедливой России», председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков — все 13 его инициатив, одобренных Думой, не выходят за пределы тематики возглавляемого им комитета. На втором месте — единоросс, председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников (11), на третьем — вице-спикер от «Единой России» Ирина Яровая (7).

В Топ-10 по числу принятых законопроектов входят шесть единороссов, три справоросса (в их числе Миронов с пятью успешными инициативами) и один представитель ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев.

Источник: ИА "Банкфакс"