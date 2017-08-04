Вертолет эвакуировал туриста со склона Белухи

3 августа группа туристов в составе шести человек из разных городов совершала восхождение на гору Белуха по северо-восточному хребту. На высоте около 4000 метров над уровнем моря, один из участников, 1961 года рождения из города Севастополь сломал ногу. Товарищам удалось вызвать на помощь спасателей по спутниковому телефону, рассказывает ГУ МЧС по РА.

За пострадавшим вылетел вертолёт Ми-8 МТВ из Красноярска. Чтобы вертолёт смог забрать мужчину, участники группы спустили его на руках к подножью гребня. От туда волонтёры-альпинисты, которые находились на своём маршруте в этой местности, ночью спустили его на высоту 3600 метров до перевала Большое берельское седло.

Утром, 4 августа в 6.30, несмотря на большую высоту, низкую облачность и плохую видимость, пилоты Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, в очередной раз проявляя свой высокий профессионализм, смогли подлететь и забрать пострадавшего. В 9.00 Мужчина был доставлен в Горно-Алтайск. Сейчас он получает необходимое лечение в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Другие участники группы продолжили свой маршрут.

Стоит отметить, что туристы заранее готовились к походу, знали, что он будет проходить в сложных условиях и оформили страховку в комании «Согласие» на случай необходимости экстренной эвакуации с применением воздушного судна. Поэтому все расходы связанные с транспортировкой пострадавшего будут компенсированы государству страховой компанией. Для справки: полётный час вертолёта Ми-8 МТВ стоит 160 тысяч рублей. Операция заняла более 10 часов.

На контроле в Алтайском поисково-спасательном отряде с начала 2017 года было зарегистрировано 440 туристических групп , это 4501 человек. По состоянию на 4 августа – 99 групп -1037 человек. С начала года в Республике Алтай зарегистрировано 17 происшествий с туристами, 5 человек получили травмы, трое погибли.