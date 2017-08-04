Пик активности ядовитых змей

На солнечные летние дни приходится пик активности ядовитых змей. Укусам чаще всего подвергаются люди, которые в летнее время отправляются в сады, огороды, на покос, но и в городской черте встреч со змеями порой избежать не удается, отмечает республиканский Роспотребнадзор.

Фауна Алтайского края и Республики Алтай включает в себя ядовитых змей трех видов: обыкновенную гадюку, степную гадюку и палласова щитомордника. Из неядовитых змей в нашем регионе в большом количестве встречаются обыкновенный уж и узорчатый полоз.

В отличие от среднеазиатских сородичей, яд гадюк не нейропаралитического действия (остановка дыхания, затруднение работы сердца и сосудов), а гемолитического. Он вызывает гемолиз эритроцитов, то есть разрушение красных кровяных телец. Яд, всасываясь в кровь, разрушает кровяные тельца, они ломаются и "обломками" эритроцитов могут забивать почечные канальцы, отсюда возможно возникновение острой почечной недостаточности.

Ядовитые змеи:

Неядовитые змеи:

Как правило, змеи первыми не нападают: услышав шум от ходьбы, они стремятся уползти в сторону. Но в случае угрозы, если посчитают, что подверглись нападению сами, наносят укус. До приезда "скорой помощи" можно постараться самим выдавить яд из раны, если это возможно. Накладывать жгуты на пораженные конечности нет необходимости, лучше обработать рану антисептиком (спирт, йод, зеленка), затем поднять повыше укушенную руку или ногу и охладить ее. В любом случае, человеку следует как можно скорее получить медицинскую помощь, поставить противозмеиную сыворотку.

Чаще всего люди наступают на змей из-за собственной халатности. Идя в лес, будьте осторожны и внимательны.