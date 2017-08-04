Кедровый орех и итальянский шоколад. В Республике Алтай начала работу первая кондитерская фабрика

Глава Республики Алтай Александр Бердников побывал на первой в регионе кондитерской фабрике, которую открыли в Горно-Алтайске в этом году. Производство запущено в мае.

Здесь изготавливают 10 видов шоколадных конфет исключительно ручной работы, используется только натуральное сырье, включая продукцию Горного Алтая, без каких-либо искусственных добавок или ароматизаторов, рассказывает сайт правительства РА.

Выпускаются конфеты с семечкой, тыквенной семечкой, зернами натурального кофе с молоком в шоколадной глазури. Среди наименований также: грецкий орех в шоколадной глазури, кедровый орех, чернослив в шоколаде, чернослив с грецким орехом в шоколаде и халва.

Как рассказал Павел Ротарь, коммерческий директор кондитерской фабрики Rifero, оборудование для производства закупили в Пензе, формы для ручной работы – в Бельгии, коробки производят в Бийске.

«Чернослив мы используем только молдавский, поскольку у него более насыщенный вкус. Семечку подсолнечника и тыквенную семечку, халву мы используем алтайскую, шоколад - итальянский, присутствует какао-масло. Без каких-либо добавок или ароматизаторов», - пояснил он.

Производство пока еще не вышло на полную мощность, производится около 50 кг продукции в сутки, в перспективе – 150 кг с возможным дальнейшим увеличением мощностей.

Фирма сотрудничает с такими магазинами, как «Парнас», «Смайл», ТЦ «Реал», сетью магазинов при АЗС «Горно-Алтайск Нефтепродукт», фитолавкамии. Также есть торговая точка в Горно-Алтайском аэропорту. Сейчас идут переговоры с торговой сетью «Аникс» - будут охвачены Белокуриха, Барнаул, другие города Алтайского края, а также Новосибирск.

«Мы месяц назад запустили линейку «Горно-алтайский кедр» - это конфеты с начинкой в виде кедровых орешков, они пользуются большим спросом», - добавил директор.

Он уточнил, что к осени ассортимент планируется расширить до 15 наименований. Это будут конфеты с инжиром, кокосом. Также планируется выпускать наборы-ассорти весом 450 граммов, где будут присутствовать все производимые на фабрике разновидности конфет.