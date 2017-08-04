Омские священники поднялись на Белуху и оставили там икону

Омские священники по благословению митрополита Омского и Таврического Владимира совершили восхождение на гору Белуху в Республике Алтай высотой 4509 м с вознесением на вершину бронзовой иконы «Спаса Нерукотворного». Ее священнослужители там и оставили, несмотря на то, что подобные действия традиционно вызывают возмущение со стороны коренных алтайцев, считающих Белуху своей священной горой. О восхождении сказано на сайте Омской епархии.

В состав группы входило два священника: настоятель храма праведного Симеона Верхотурского поселка Розовка Омского района иерей Иоанн Костюк и настоятель храма священномученика Сильвестра Омского иерей Александр Лемешко. К ним присоединились двое мирян: Мария Веселкина и Михаил Баньковский. На вершину взошло трое: иерей Иоанн, г-жа Веселкина и г-н Баньковский. Иерей Александр остался в штурмовом лагере на Берельском седле на высоте 3500 м.

К восхождению группа готовилась два года, священники тренировались в спорт-зале и на скалодроме, бегали на время, изучали узлы и способы подъема и спуска, местности и особенности маршрута. Предполагалось идти по маршруту 3-А категории сложности.

Группа 10 июля вышла из Кучерлы Усть-Коксинского района вверх по кучерлинскому ущелью, через перевал Кара-Тюрек (3060 м) к озеру Ак-Кем (2050 м). Следующей остановкой стала часовня Архангела Михаила, где участники совершили молебен на начало доброго дела. Затем по Ак-Кемскому леднику до Томских стоянок (3000 м), и далее через перевал Делоне (3400 м) и ледник Менсу группа добралась до перевала Большое Брельское седло (3520 м), где и был установлен штурмовой лагерь.

На восхождение вышло несколько групп. Вел группу опытный инструктор из Барнаула Сергей Долгов. С его помощью омские альпинисты взошли на вершину. Отец Иоанн на протяжении всего времени восхождения нес привязанную на груди икону «Спас Нерукотворный», которую он оставил на вершине горы. «Таким образом, православная святыня теперь венчает самую высокую гору в Сибири, а отец Иоанн стал первым священником, совершившим восхождение на Белуху», - сообщается на сайте епархии. Весь поход занял 12 дней.

Добавим, что на сайте Горно-Алтайской епархии нет сообщений о восхождении и размещении иконы на вершине горы.

Отметим, что в Республике Алтай достаточно сильно противодействие насаждению православия и стремление к сохранению собственных укладов. Так, в 2014 году Курултай алтайского народа Тӧс Тӧргӧӧ обратился к главе Республики Алтай Александру Бердникову с просьбой не допустить установки православного поклонного креста у вершины священной горы Белухи. Тогда власти республики признали, что реализация этой идеи представителей православия способна привести к конфликтам на национальной и религиозной почве. Как надеются представители Курултая, решение и на этот раз будет взвешенным. «Мы все должны уметь договариваться, и жить в мире и согласии. Этому учат нас все мировые религии», — говорится в тексте.

В марте 2017 года Тӧс Тӧргӧӧ выступил с резкой критикой планов строительства православного храма в центре Горно-Алтайска. По мнению активистов, республика — место пересечения разных культур, поэтому предпочтительное положение одной религии станет мощным раздражающим фактором в многонациональном регионе. Документ был адресован президенту России, главе Республики Алтай, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, Госсобрания республики, членам правительства РА, главам муниципальных образований.

Впрочем, иногда власти региона все же перегибают палку, видя «руку РПЦ» там, где ее нет. Так, в начале февраля депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков выступил против идеи установки поклонного креста в урочище Кур-Кечу в Онгудайском районе. Однако впоследствии оказалось, что епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат даже не предлагал такой идеи.

Фото: сайт Омской епархии

Источник: ИА "Банкфакс"