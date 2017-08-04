Роскомнадзор заблокировал брань Бердникова

Как стало известно, Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай приняло решение заблокировать доступ к аудиозаписям на Youtube известного разговора блогера Андрея Адарина и главы Республики Алтай Александра Бердникова.

После проведенных ведомством экспертиз данные записи были признаны нарушением Федерального закона от 29 декабря 2019 года №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", говорится на сайте Алтай-Инфо.

Как прокомментировал это решение заместитель начальника отдела ТО г.Горно-Алтайск Андрей Соколовский, опубликованные Адариным аудиозаписи нарушают п.6 ч.2 ст.5 и п.5 ч.1. ст.12 вышеуказанного закона, а именно, на ютюбовских видеороликах отсутствует пометка "18+", необходимая, для материалов, предназначенных только для взрослых. Данное ограничение применяется вследствие проведенной Роскомнадзором психолого-лингвистической экспертизы, выявившей в разговоре Адарина и Бердникова обильное присутствие ненормативной лексики.

Так, в частности, слово, в различных своих вариациях обозначающее мужской половой орган, употребляется собеседниками 288 раз.

Слово, обозначающее распутную женщину - 155 раз.

Слово, обозначающее физическую любовь мужчины и женщины - 39 раз.

Слово, обозначающее женский половой орган - 4 раза.

Слово, обозначающее ягодицы - 6 раз.

Слово, обозначающее гомосексуалистов - 1 раз.

Деньги - 13 раз.

Путин (президент) - 13 раз.

Пингвин - 1 раз.

По заключению проводящего экспертизу психолога, оба собеседника являются алчными пропутинскими воинствующими женофобами, в связи с чем материал также направлен на дополнительную проверку на соответствие закону о противодействии экстремистской деятельности.

Вследствие того, что блоггер Андрей Адарин набрал более 3000 пользователей в сутки на своем Youtube-канале, к нему применяются законы о средствах массовой информации, которые и требуют установки значка "18+" на непредназначенных для детей материалах.

На данный момент аудизаписи на Youtube еще доступны для прослушивания.