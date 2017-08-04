Предприниматели "с боем прорвались" на рабочее совещание к Роберту Пальталлеру

2 августа в здании правительства Республики Алтай состоялось рабочее совещание по вопросам кадастровой оценки недвижимости. На встречу были приглашены сотрудники профильных министерств, представители общественных организаций бизнеса, а также предприниматели, входящие в рабочую группу по проблеме необоснованно завышенной кадастровой оценки недвижимости, принадлежащей бизнесу.

Уже больше года предприниматели пытаются донести до региональной и местной власти проблему, что завышенная кадастровая стоимость недвижимости и, как следствие, завышенная сумма налога на имущество, может привести к ситуации, когда бизнес будет не в состоянии выплачивать налоговые сборы, особенно при падении доходов от предпринимательской деятельности в течение последних лет, пишет Деловой портал Горно-Алтайска.

Перед началом совещания возникла неприятная ситуация: ссылаясь на недостаточное количество мест в кабинете заместителя главы Республики Алтай Роберта Пальталлера, организаторы совещания со стороны региональной власти пожелали видеть лишь нескольких предпринимателей — остальным было предложено разойтись. После напряженных переговоров, предпринимателям удалось отстоять свои позиции — все заинтересованные бизнесмены приняли участие в совещании.

К сожалению, журналисту нашего интернет-издания было запрещено вести видеосъемку встречи — господин Пальталлер счел, что встреча должна проходить под покровом тайны...

В ходе встречи было принято решение, уменьшить ставку налога. Так же было решено уменьшить площадь объектов попадающих под налогообложение от кадастровой стоимости, что приведет к снижению налогового бремени для многих предпринимателей и увеличит доходы бюджетов из-за увеличения количества субъектов налогообложения. Данный перечень изменений будет способствовать улучшению инвестиционного климата и выровняет конкурентные возможности всех участников рынка.