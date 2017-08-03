Путин едет на Алтай для участия в экономическом форуме?

Как сообщает наш источник, на турбазе Алтай Резорт, которая находится в с. Урлу-Аспак завтра намечается некое мероприятие, предположительно экономический форум. Возможно форум посетит глава государства Владимир Путин.

Сейчас в селах Бирюля и Урлу-Аспак сотрудники администрации организовали покраску заборов, чистят траву. Вчера грейдеры чистили дорогу в Бирюле.

Среди жителей окрестных сел быстро распространился слух, что Владимир Путин уже в республике, явным знаком его присутствия сочли обилие вертолетов.

"У нас тут вертолеты как мухи летают. Вы нам скажите, он с народом будет встречаться, или нет?" - такой вопрос по телефону редакции задал один из местных жителей.

На сайте kremlin.ru сообщается. чтто сегодня, 3 августа, Владимир Путин провел рабочую встречу в Амурской области, где посетил строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода.