Как сообщает наш источник, на турбазе Алтай Резорт, которая находится в с. Урлу-Аспак завтра намечается некое мероприятие, предположительно экономический форум. Возможно форум посетит глава государства Владимир Путин.
Сейчас в селах Бирюля и Урлу-Аспак сотрудники администрации организовали покраску заборов, чистят траву. Вчера грейдеры чистили дорогу в Бирюле.
Среди жителей окрестных сел быстро распространился слух, что Владимир Путин уже в республике, явным знаком его присутствия сочли обилие вертолетов.
"У нас тут вертолеты как мухи летают. Вы нам скажите, он с народом будет встречаться, или нет?" - такой вопрос по телефону редакции задал один из местных жителей.
На сайте kremlin.ru сообщается. чтто сегодня, 3 августа, Владимир Путин провел рабочую встречу в Амурской области, где посетил строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода.
Наконец то алтайцы своего добились.
Хоть маленько им Путин денег привезёт.
Цитирую Altay Altayev:
Еще как будет Бердан, сказал приехать ему, как смеет отказать, приедет и покажет всем дороже этого алканавта никого у него и нет.
Можно по разному относиться к Путину, но Путин человек не глупый и прекрасно понимает, что такие региональные "лидеры", как Бердников - балласт и для Кремля, и для регионов! Просто тупой и вороватый исполнитель, да к тому же ещё и неадекватный, на почве старческого маразма и беспробудного пьянства! Время таких чиновников, как Бердников, безвозвратно уходит!!!
значит сам ты конченый дурак.
)))) Судя по твоим комментариям, умом ты не блещешь!!!)))
Разговаривал как-то с человеком, который был близок к "Первому лицу". Так он говорит, что Путин попросту не читает плохих новостей. Не хочет. Это, может быть, и не глупость, а психологическая особенность. защитный механизм. Но такая особенность простительна для барышень, а не для руководителей государства. Устал от плохих новостей, так уступи место тому, кто ещё не устал.
Не любить плохие новости и не читать как мне кажется две разные вещи)) Речь наверное идёт о том как новости подаются первому лицу. Просто наверное помощники не хотят расстраивать шефа.
ps/ минус не от меня
В виде слова ХУЙЛО надо выстроиться. Когда уберет этого хуя Бердникова? Когда прекратит войну с хохлами? Почему мать пацана из Топчихи умоляет хохляцкого президента Порошенко отпустить ее сына попавшего хохлам в плен на войне. Войну эту Путин организовал!!!
ХУЙЛО ОН!!!
Помнится, "отец кибернетики" Норберт Винер заявил, что негативные сигналы в 8 раз важнее позитивных для информационных систем. Сигналы боли важнее сигналов удовольствия для живого существа. Бывает, конечно, что удовольствие притупляет боль. Например, пьяный может сильно травмироваться и сначала не почувствовать этого.
Получается, что система "ПУТИН- ПОМОЩНИКИ" ведёт себя. как пьяный - сосредоточена на сигналах удовольствия и старается игнорировать сигналы боли. Кончится это плохо. Собственно, уже кончается - к примеру, Трамп вчера подписал закон о санкциях.
В виде слова SOSЁM просеку надо в лесу вырубить.
А кто любит когда шеф злится? Каждый старается не выводить из себя руководство.
Ну а санкции, а что санкции. Картошка наросла, лук уже убрал. Огурчиков, помидорчиков наморинуем. Грибы опять же в этом году наросли. У меня кролики, у Амыра вон бараны. Проживём как нибудь)))
Цитирую Лес:
Да походу поздняк метаться))) Рыба уже ПОЙМАНА)))
о пользе которого Путин раскажет уважаемым алтайцам.
Пока существует эта система, хороших новостей в РФ не будет! Это личное дела Путина, какие новости ему читать! Можно много спорить о личных качествах Путина и качествах его, как политика! Но политик он не глупый! А если скажете о Крыме и санкциях... Так не Путин этого хотел, а коричневый быдлоэлекторат!!! Крым заказывали?! Распишитесь, получите!!! ...А потом хлебайте полной ложкой дерьмо, из-за введённых санкций!!!....
Ага! Знаем мы одного такого вечно пьяного "помощника Путина")))! А.Бердников, его зовут!!)))
Ну тады средь вас я с гарантией всех переживу. на зло заокеанскаму врагу.
Сало в шоколаде?
Цитирую Дон Гандон:
кто такие?