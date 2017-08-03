Люди смотрят на мир через окно своего языка

В редакцию «Листка» пришел Борис Тордоевич Самыков, житель села Каспа Шебалинского района, и рассказал о том, что его, как и многих жителей республики, волнует проблема изучения детьми алтайского языка. Несколько лет назад все начальные школы в алтайских селах перешли на преподавание на русском языке, и это ведет к потере языка, считает Борис Самыков. Он направил письмо членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы от РА, а также председателям правительства и Госсобрания РА, где высказывает свою боль и озабоченность, но недавно полученный ответ считает отпиской. Единственный, кто по-человечески отреагировал на письмо своего земляка (и, видимо, хотя бы внимательно прочитал его), был Родион Букачаков, он приехал, пообщался с автором письма, но высказался в том плане, что принять соответствующие законопроекты будет очень сложно, и это потребует долгой работы.

В газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» не проявили энтузиазма в публикации данных документов. «Листок» готовит этот материал к печати и предлагает высказаться всем, кого волнует данная проблема.

Уважаемый Владимир Полетаев! Если судить по газетным публикациям, то вы самый активный и инициативный от нашей республики в высшем законодательном органе Российской Федерации - Федеральном собрании. На свое обращение к вам я ожидал любой ответ, как законодателя, - многообещающей, долговыполнимый, либо какой-то еще, но никак не ожидал ответа заурядного чиновника исполнительного органа, на которого вы переложили это дело. От решения проблем, которые у меня наболели в душе и которые я высказываю вам, зависит будущий статус республики, а ведь именно его вы защищаете в высшем законодательном органе России. Будет народ - будет и республика, не будет народа - не будет и республики.

Народ можно уничтожить физически, убив всех его представителей. Можно уничтожить духовно, отняв у него язык, основу национальной идентичности, - не сразу, конечно, постепенно, шаг за шагом, поколение за поколением. В истории обоих примеров достаточно. Поэтому еще раз напоминаю, что это в ваших полномочиях - изменять или отменять законы, которые, в данном случае, препятствуют сохранению и развитию алтайского языка, значит, и народа. Вы как одно из влиятельных лиц в руководстве, думаю, лучше меня понимаете суть проблемы. Или по каким-то причинам делаете вид, что не понимаете…

Представляю читателям мое обращение и ваш ответ.

Борис Самыков, с.Каспа, Шебалинский район

ОБРАЩЕНИЕ

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай, Председателю Совета по развитию и сохранению алтайского языка А.В. Бердникову. Председателю Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай В.Н. Тюлентину. Депутатам Государственной Думы Совета

Федерации Российской Федерации И.И. Белекову и Р.Б. Букачакову. Членам Совета Федерации Российской Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву

«Человек, равнодушный к своему языку-дикарь. Его безразличие к языку об уясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа...» К.Г. Паустовский

Последняя ниша, последняя среда сохранения алтайского языка исчезла и тихой болью осела в сердцах многих тысяч родителей. Это перевод начальных классов алтайских сел на русский язык. Обучение 2-3 часа алтайскому языку в неделю мало что дает. Ни грамматика, ни речь не осваивается в эти годы.

Нужно, чтобы ребенок на родном язык думал, решал математические задачи, осваивал законы естествознания. Даже самые тяжелые годы Отечественной войны и послевоенные годы, когда тысячи детей после начальной школы вынуждены были прекращать дальнейшее обучение, Советская власть находила возможность преподавать все предметы до седьмого класса на алтайском языке. Это дало возможность, сохранить алтайский язык и дальнейшее его развитие. Как следствие этого, произошел подъем культуры, литературы, искусства и науки в сегодняшние дни.

Верните язык народу сегодня, а завтра будет поздно. Уже сегодня очевидны симптомы угрозы исчезновения языка, уже сейчас тиражи книг и газет сократились в три-четыре и более раз. Печальный опыт у нас есть. В шестидесятые годы прошлого века все алтайские села Чемальского района в принудительно-добровольном порядке перешли на русский язык, только село Бешпельтир отстояло свой родной язык. Есть чем сравнить. Несколько поколений этих сел маргинализовались, люмпенизировались, некоторые попытки возродить родной язык в этих селах пока успехов не имеют. А значительная часть современной интеллигенции республики - это выходцы из села Бешпельтир.

Законов о переводе начальных классов на русский язык нет. Значит, идет тихое нарушение Конституции Республики Алтай и Российской Федерации.

Уважаемый Александр Васильевич, Вы как гарант соблюдения Конституции Республики Алтай, пожалуйста, примите меры по исправлению этого положения.

Уважаемый Владимир Николаевич, обсудите данную проблему на заседании Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай, подумайте со своими депутатами и специалистами и примите законы, которые гарантировали бы сохранение, изучение и развитие родного языка. Ведь, его исчезновение — это утрата истории, культуры, искусства, своеобразного национального мировосприятия, в конце концов самого народа, а также же утрата ощутимой части многонациональной, многоязычной российской культуры, может быть своеобразной российской цивилизации.

«Преподавание языка — это и познание общества, потому что в слове запечатлены целые эпохи и борьбы народа, его мужества и славы» (В. Сухомлинский).

Всем ученым, изучающим развитие этносов, известна аксиома, что язык - это способ существования и развития любого этноса, и он должен пронизывать все сферы деятельности народа, в противном случае, как правило, носитель языка постепенно исчезает, растворяется в среде более многочисленных народов. Люди смотрят на мир через окно своего языка. Лишая человека своего родного языка, лишаем его возможности развиваться, чувствуя свою стопроцентную национальную идентичность, привязанность к родине, к своему народу.

«Многие национальные республики приняли законодательно обязательное изучение национального языка всех жителей данных республик. Для примера можно привести республику Коми. Коми составляют 23% от всего населения и половина из них не знает родного языка, и у нас такое же состояние с алтайским языком. Изучать или не изучать — это обсуждению не подлежало, такое решение принял парламент данной республики, и это законодательно установлено. В противном случае под вопросом стало бы будущее существование статуса Республики Коми.

«Истинная любовь к своей Родине немыслима без любви к своему языку»

(К.Г. Паустовский).

ОТВЕТ

Министерство образования и науки Республики Алтай

«В настоящее время алтайский язык не является средством обучения в начальном общем образовании»

Уважаемый Борис Тордоевич!

Министерство образования и науки Республики Алтай на Ваше обращение В.В. Полетаеву, заместителю председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Алтай, по языку обучения в начальных классах общеобразовательных организаций Республики Алтай сообщает следующее.

Согласно статьи 14 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В настоящее время алтайский язык не является средством обучения в начальном общем образовании.

В общеобразовательных организациях Республики Алтай используются учебно-методические комплексы, составленные на русском языке, поэтому уроки по базовым предметам ведутся на русском языке.

Приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253» 7 учебников по алтайскому языку и литературному чтению по образовательным программам начального общего образования вошли в федеральный перечень.

На заседании Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2016 года (Протокол № НТ-19/08 от 16.03.2016 г.) было принято решение о включении 000 «Горно-Алтайская типография» в Федеральный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В 2016 году Министерством образования и науки Республики Алтай 10 учебников по алтайскому языку и литературе по образовательным программам основного общего образования направлены в Министерство образования и науки Российской Федерации для включения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

На заседании федерального учебно-методического объединения по общему образованию Минобрнауки России примерные программы по алтайскому языку и литературе 1-9 классов 16 мая 2017 года одобрены для включения их в федеральный реестр.

Министр А.В. Бондаренко