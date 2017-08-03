С начала купального сезона в Горном Алтае утонули шесть человек

С начала купального сезона на территории Республики Алтай, по официальным данным статистики утонули 6 человек.

С 22 июля спасатели, сотрудники МВД и волонтёры ведут поиски трёх человек, пропавших без вести в июле и августе. В поисках задействовано 38 человек от МЧС и МВД, около 50 человек от местных администраций, говорится на сайте ГУ МЧС по РА.

С 27 июля ведутся поиски Дениса Кубышкина 1991 года рождения жителя г. Новосибирск, который пропал без вести на реке Катунь. В поисках принимают участие спасатели, сотрудники полиции, волонтёры. Обследовано 105 км. береговой линии, 61 км акватории реки Катунь. Поиски результатов не дали. Сегодня проводятся обследование участка от места впадения реки Урсул в реку Катунь до села Чемал, планируется осмотреть 90 км акватории.

В селе Турочак разыскивают местного жителя 1989 года рождения, который 30 июля прыгнул с 15 метровой скалы в реку Бия и до настоящего времени его место нахождения не известно.

2 августа, при очевидных обстоятельствах, на реке Язула близ села Саратан упал в реку с обрыва 12-летний подросток, местный житель. Организованы поиски, в них задействованы спасатели и волонтёры. Соит отметить, что в этом месте бурное течение, пороги самой высокой 6-ой категории сложности.

В Правительстве Республики Алтай проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором рассотрены проблемные вопросы по стабилизации обстановки с гибелью и травмированием людей на водных объектах. Глава субъекта дал поручения всем заинтересованным министерствам и ведомствам, главам районных администраций по усилению мер безопасности граждан. Но все усилия местных властей будут тщетны, если граждане сами не будут ответственнее относиться к собственной жизни и здоровью.