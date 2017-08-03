«Надо бороться, но кто бы подсказал, как…»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «В ежегодном рейтинге "Глобальный пенсионный индекс", оценивающем уровень комфорта пенсионеров, Россия вновь на одном из последних мест. А как считаете вы, к таким рейтингам надо относиться философски, как советует глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, или необходимо протестовать против политики властей, вместо обеспечения собственных граждан тратящих огромные средства на поддержание сепаратистов Донбасса и Луганска и войну в Сирии?»

В течение недели в опросе приняли участие 134 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

5,2% отвечавших (7 человек) готовы последовать совету сенатора и отнестись к социальной политике российских властей философски. По их словам:

- философски нужно к этому относиться;

- что толку-то протестовать;

- так часто меняется реформы пенсионные, надо самим пытаться себя обеспечить;

- пенсионеры – это отработанный материал, нас никто не спрашивает и никому мы не нужны, наша участь – ждать, когда унесут на погост;

- я к этому никак не отношусь, все бесполезно.

6,7% отвечавших (9 человек) полагают, что военные авантюры российского правительства важнее пенсий и соцобеспечения. Вот их ответы:

- мы там защищаем своих русских людей, и это будет предательство, если мы их оставим;

- я думаю, что нужно всем помогать, хотя мы пенсионеры и живем бедненько;

- ну как бросать друзей, товарищей, уж ладно, на кусок хлеба, на картошку хватит;

- нужно всем помогать и пенсионеров не забывать;

- друзьям тоже нужно помогать;

- Донецк и Луганск здесь вообще не при чем, наши пенсионеры сами не хотят отстаивать свои интересы;

- как же не поддерживать войны в Сирии, Донбассе, Луганске? В Донбассе и Луганске защищают русских, а если Сирию не поддерживать, там будут базы другого государства, и все, так что тут думать нечего, все правильно делают;

- в Луганске и Донбассе не сепаратисты, а борцы за свободу русских людей, а вот кто их называет сепаратистами, тот сам сепаратист.

74,6% отвечавших (100 человек) выразили протест против политики властей, считая, что Кремль должен был в первую очередь заботиться о собственных гражданах. Они говорили:

- я протестую;

- лучше бы своим пенсионерам помогали;

- я пенсионерка, у меня 40 лет стажа, получаю 10 т.р., смотрю, всем помогают, а нам как выживать, своим пенсионерам помогали бы;

- нужно именно бороться с таким унизительным отношением к пенсионерам;

- нужно протестовать, и очень крепко, им хорошо с их миллионами, нам сложнее;

- конечно, протестовать надо;

- своим пенсионерам прожить невозможно;

- ну, пенсионерам очень трудно, нужно, чтобы лучше относились;

- нужно требовать от властей повышения уровня жизни;

- конечно, сами пенсионеры невесело относятся к своей пенсии;

- я за то, чтобы не тратили деньги ни на войну, ни на Донбасс, пенсионеров сильно много, производства нету, все разрушено, и бюджет пополняется всеми любыми способами;

- ну, меня в особенности Сирия возмущает, ладно там Украина, дело в том, что у нас самые маленькие пенсии, это возмутительно, вся таблица Менделеева в нашей стране, и такие пенсии;

- пенсии у нас стране очень маленькие;

- вот они бы пожили на эту пенсию, тогда бы почувствовали;

- то, что они помогают Донбассу, я их не понимаю, я считаю, что пенсии надо увеличивать, так невозможно жить, просто невозможно, нищета захлестывает;

- я насчет пенсии в шоке! Пенсионеры должны жить!

- конечно, надо протестовать, чтобы пенсию повышали, нечего деньги распылять на разные страны;

- я пенсионерка, как можно жить на такую пенсию, если бы мне сын не помогал, я вообще не знаю, как бы прожила;

- Я считаю, что политика Путина и Медведева направлена на обнищание народа;

- работы нету, предприятий нету, молодежи осталось бежать отсюда, останутся одни пенсионеры;

- надо не протестовать в отношении пенсии, а кричать и ногами топать;

- если бы он сам пожил на нашу пенсию, наверное, понял бы, что нужно своим гражданам дать хотя бы немного пожить, тем, которые заслужили это, ведь мы кормим почти весь мир;

- пенсионеров государство обижает, сами знаем;

- конечно, нужно протестовать, пенсию нужно добавлять;

- скоро пенсионеры дойдут до ручки, за квартиру заплатишь и жить не на что;

- за свои права нужно бороться;

- пенсии у нас мизерные, мы не живем, а выживаем, а войны нужно прекратить;

- всем помогаем, а сами голодаем;

- надо отстаивать свои права на достойную пенсию;

- пенсионеры с голоду помирают, а все должны молчать;

- я вообще не понимаю наше правительство, нужно давно обратить внимание на нужды нашей страны, зачем нам Украина и Сирия, у нас-то все в развале, у меня пенсия 6 т.р. при 46 лет стажа, о какой достойной пенсии может идти речь, стонут все пенсионеры;

- надо бороться, но кто бы подсказал, как;

- пенсии зависят от первых лиц, а первые лица обеспокоены тем, чтобы больше себе в карман положить, и пока они будут у власти, бедные пенсионеры будут считать эти копейки;

- у нас есть и другие возможности, внутренние, для повышения пенсии, просто этим вопросом никто не хочет заниматься;

- ну, я думаю, что надо бастовать;

- нужно бастовать;

- конечно, нужно добиваться желаемого;

- нужно давно протестовать не только пенсионерам, но и против нынешнего прожиточного минимума всех граждан Российской Федерации;

- у нас государство бедных и богатых, я всю жизнь проработала, 40 лет, у меня пенсия 14 т.р., хотя зарплата была неплохая, а вот воровка Петренко больше 50 т.р. будет получать пенсию или уже получает, потому что она чиновник, у нас неправильно пенсию начисляют;

- да плевать ему на нас, пенсионеров, ему легко говорить, зарплата около миллиона рублей;

- Луганск, Донецк и прочее тут ни при чем, политику не могут проводить, довели пенсионеров до ручки;

- я думаю, что наших пенсионеров опустили в унитаз по самую маковку;

- этой власти вообще не надо касаться, гнать ее по *опе мешалкой;

- я считаю, что с этим мириться не следует, что-то надо предпринимать;

- в первую очередь нужно инвалидам и пенсионерам помогать, а не гнать деньги куда попало;

- гнать надо правительство в шею;

- нам ни Донбасса, ни Сирии не надо, самим бы концы с концами свести;

- я ничего не понимаю, хоть последнюю пенсию бы не забрали;

- пенсионеры не живут, а выживают, и благодаря кому? Можно догадаться;

- попробовали бы они прожить на нашу пенсию, а мы пожили бы на их зарплаты;

- это политика нашего правительства такая, а нам бывает, что не на что хлеб купить;

- нужно протестовать, потому что пенсионеры все живут в нищете;

- наши вообще любят помогать чужим, а своим под зад давать;

- в первую очередь нужно о собственном народе думать;

- нужно протестовать против всех "реформ", которые воротит наше государство;

- да, государство должно обеспечивать своих граждан;

- нужно протестовать против властей насчет пенсий и войны;

13,5% отвечавших (18 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос, либо воздержались от ответа. По их словам:

- трудно отвечать на эти вопросы;

- я человек старый, в политике не разбираюсь;

- не знаю, как ответить;

- мне не нравится постановка вашего вопроса, вы склоняете людей думать иначе, я против всяких этих мыслей;

- я в политике не разбираюсь. Пусть они нам дороги делают и следят за своей порядочностью;

- я не разбираюсь в пенсионных реформах,;

- не знаю, нужно или пенсию побольше, или цены ниже держать;

- затрудняюсь ответить;

- относиться ко всем ситуациям надо гармонично;

- я не понял вопроса, мне сложно ответить на него;

- надо добавлять пенсию;

- воздержусь.

Результаты опроса обрабатывал князь Владимир Таврический-Задунайский

Рисунок Владимира Попова