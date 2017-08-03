Бывший начальник УФСИН Республики Алтай попался на крупной взятке

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по региону, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. В разные годы Антонкин возглавлял УИН УВД Алтайского края, УФСИН по Республике Алтай, позже был назначен начальником ведомства в Кузбассе.

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта почти на 60 миллионов рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией, пишут РИА Новости.

Как отмечается, сейчас следователями проводят обыски, изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев. Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения. "Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя", — добавили в СУСК.

Как сообщается на официальном сайте кузбасского ГУФСИН, пост начальника ведомства с 2011 года занимает генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин. Он родился в 1969 году в Барнауле (Алтайский край), окончил Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и Московский институт МВД России. В учреждениях службы исполнения наказаний начал работать в 1997 году, причем на руководящих должностях.

Следственный изолятор, о котором идет речь, планировалось построить в городе Белово по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)". Предполагалось, что это будет СИЗО нового типа на 500 мест стоимостью более 1,2 миллиарда рублей (сроки исполнения — 2012-2016 годы). В 2014 году Антонкин сообщил журналистам, что из-за сложностей с финансированием строительство начнется в 2016 году с корпуса на 100 мест, однако, по последним данным, проект до сих пор находится в стадии оформления документов.