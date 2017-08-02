Фонд взаимопомощи "БОЛЬШИЕ СЕРДЦА" объявляет о начале проведения традиционной акции «Соберем детей в школу».

Цель акции - оказать конкретную помощь нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе, не допустить того, чтобы из-за отсутствия необходимых школьных принадлежностей дети чувствовали себя обделёнными.

Все, что нужно для участия, это в дни проведения акции принести в пункты приёма помощи любые новые канцтовары в любом количестве: карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, клей, цветную бумагу и другие школьные принадлежности, а также ранцы, сезонную детскую одежду и обувь (в том числе спортивную и школьную формы), книги. Никакая помощь не будет лишней.

Акция проводится в период с 25-го июля по 25 августа. Приглашаем принять участие в акции предприятия, организации, различные коммерческие структуры и всех неравнодушных жителей Республики Алтай.

В преддверии Дня Знаний все собранные подарки будут переданы адресатам. Пункты приёма помощи: ГОРНО-АЛТАЙСК пр.Коммунистический, 32, библиотека им.М.В.Чевалкова, 2 этаж, читальный зал, Светлане Садыковне с 9ч. до 17ч. кроме субботы (выходной); с. КЫЗЫЛ-ОЗЁК библиотека по ул. Советская, 98 - в рабочие дни с 10ч. до 17ч.; с.МАЙМА библиотека ул.Советская, 57 в рабочие дни с 9ч. до 17ч.; с.ТУРОЧАК ул. Тельмана, 31 кв 3, предварительно позвонив по тел. 8-903-074-21-09 координатору.