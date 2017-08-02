Посудные мошенники потребовали удалить информацию о них с сайта "Листка"

Сегодня на электронную почту редакции пришло следующее письмо:

Здравствуйте, прошу удалить эту статью: http://www.listock.ru/glavnaya/respublika-altaj/6555-v-gornom-altae-ob-yavilis-posudnye-moshenniki. 01.08.2017 года на странице www.listock.ru в сети Интернет на сайте размещена статья «В Горном Алтае объявились посудные мошенники»

В Статье содержатся утверждения о совершении в ООО «Арбат» тяжких преступлений ( мошенничества ), в отсутствие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, а также сообщение о нечестных поступках, лжи, введении в заблуждение, об иных не соответствующих действительности порочащих утверждений в отношении ООО «Арбат». За все материалы, которые Вы опубликовали на своем портале, Вы несете ответственность согласно нормам законодательства РФ.

Автор материала, даже не предпринимал попыток связаться с нашей компанией для того, чтобы каким-то образом услышать точку зрения второй стороны, редакция не была заинтересована узнать мнение нашей компании. Это к сожалению говорит о том, что редакция не заинтересована писать про все обстоятельства этого вопроса, а лишь предоставили читателям односторонний вид ситуации. Объективная журналистика исключает однобокий взгляд на вопросы. Такой подход не имеет ничего общего с понятием профессиональной этики журналиста. Такой подход приносят нам ущерб как юридическому лицу - Наши ожидания, чтобы вы удалили статьи, которые посвящены нашей компании, находящиеся на вашем web сайте. Их содержание это недостоверные источники информации, чистая демагогия и поиск дешевой сенсации.

В случае неурегулирования возникшей ситуации, ООО «Арбат» будет вынуждено за защитой нарушенных прав обратиться в суд с иском о защите деловой репутации и взыскании причиненных убытков, что приведет к дополнительным расходам стороны, против которой будет вынесен судебный акт, а именно: государственной пошлины, расходов на оплату услуг адвоката, расходов на проезд и проживание представителей истца, расходы на сбор и получение доказательств по делу и т.д.