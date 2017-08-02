Жесть в авторемонте, или особенности сервиса в «Свиридовской» автомастерской

Началось всё с того, что весной этого года купил я себе старенькую «Тойотку». В принципе, за исключением некоторых недочетов, в машине меня все устраивало, для своих 20 лет состояние «более-менее». Два с лишним месяца я уверенно и беззаботно на ней ездил и по городу, и по трассе в Барнаул, Бийск, по Алтайскому краю. Двигатель работал вполне сносно, однако при запуске, пока еще не прогрелся, работал шумно - не отрегулированы зазоры в клапанах, соответственно, и недостаточная тяга на малых оборотах. Я подумал, что не помешало бы привести работу двигателя в норму.

В принципе, дело не сложное — замеряешь зазоры между регулировочными шайбами и кулачками распредвала, записываешь данные и сверяешь с допуском — 0,15-0,21 мм для впускных и 0,31-041 мм для выпускных клапанов у двигателей 4E-FE. Там, где зазор не соответствует норме, необходимо заменить шайбу на более толстую или тонкую, чтобы получить оптимальное значение зазора. Опыт данной работы у меня был, однако не было регулировочных шайб. Если покупать их в магазине, то приходится долго ждать заказа, и не факт, что найдутся шайбы подходящего размера. Поэтому я принял решение загнать машину на СТО, которые занимаются регулировкой клапанов, ведь мастера, занимающиеся регулировкой, должны иметь в в своем арсенале наборы шайб разного размера и соответствующие навыки и инструмент.

Выбор пал на довольно известную мастерскую в гараже на объездной дороге по ул. Бийской, так называемый «Свиридовский гараж». Отмечу, что на предыдущей машине я отдавал туда в ремонт головку блока цилиндров для замены и притирки клапанов. Еще тогда их мастер Александр предложил мне заодно отрегулировать зазор в клапанах. Я спросил, есть ли шайбы? Мастер показал мне банку, наполненную шайбами разных размеров, и я согласился. Забрав головку с ремонта, я собрал двигатель и продал свою машину и купил другую, посвежее. Зная, что с шайб у Свиридовых много, я в очередной раз приехал к ним уже на другой машине, чтобы они отрегулировали клапана, для профилактики. Оставил машину и номер телефона. Механик по имени Влад позвонил мне и сказал, что работа закончена и можно забирать машину. Ничего не предвещало неприятностей. Мы приехали с другом в гараж за машиной, но тут Влад сказал, что все хорошо, но у вас, очевидно, закончился бензин, машина не заводится. Я говорю, как так? Сегодня только на 500 рублей залил. Сел в машину и начал заводить — заводится только если долго крутить стартером и вдавить педаль газа в пол, двигатель жестко «троит».

Странное дело! Тут подошел старший «Свирид», Александр. «Понятное дело, с ремнем ГРМ ошиблись на зуб при сборке! Извините, пацаны, подождите еще полчасика, всё исправим», - сказал он. Мы сели в машину и поехали в магазин, чтобы протянуть время. Я удивился, причем тут ремень ГРМ, зачем его снимать при регулировке клапанов? В официальной инструкции по ремонту для регулировки клапанов нужно просто проворачивать распредвалы и поочередно менять шайбы. Хотя есть в интернете видеоролики о том, как «умельцы» для своего удобства снимают ремень ГРМ и откручивают распредвалы для легкого доступа к шайбам. Однако в Тойотовских мануалах таких методик нет. Через некоторое время Влад позвонил и сообщил, что все в порядке, машину можно забирать. Когда мы приехали, он показал бумажку с размерами зазоров и сказал, что на большинстве клапанов были слишком большие зазоры, которые он якобы привел в норму, но все равно шум останется, т. к. распредвалы немного люфтят. Мы завели машину, отдали деньги и распрощались.

На следующий день я съездил на дачу, прокатился по городу и поставил машину. Особых изменений в работе двигателя не обнаружил. Клапана по-прежнему немного цокали «на холодную» при запуске. На следующий день я поехал из Маймы в город, и тут началось. Машину начало «колбасить», дергать, двигатель начал работать с перебоями, глох на каждом светофоре на холостых оборотах. Приходилось постоянно подгазовывать, мощность резко упала. Чтобы завести и тронуться с места, приходилось долго «маслать» стартером и обильно давить на педаль газа. Я сразу же поехал в Свиридовский гараж - те же самые симптомы, как в тот раз, когда я приехал к ним за машиной. Так и так, говорю, опять же эта проблема, как быто опять ремень ГРМ не по метке. Они вскрыли при мне кожух ГРМ и начали сверять метки. Я удивился, когда Влад начал проворачивать двигатель ключом за распредвал сначала в одну сторону, потом, ошибившись, крутанул назад, чтобы выставить метки ГРМ. В Тойотовских мануалах по ремонту двигателей черным по белому запрещается проворачивать двигатель за распредвал, это чревато опасной нагрузкой на ремень ГРМ; разрешается проворачивать двигатель только по часовой стрелке и только за шкив коленвала. В общем, показали, что всё по меткам и предложили найти неисправность за 500 рублей. Александр предположил, что неполадки таятся в топливной системе: может быть, фильтры засорились, или бензонасос не дает нужного давления.

Я почесал репу и решил, что сам как-нибудь разберусь, и с горем пополам поехал домой. Заменил воздушный и топливный фильтры, фильтр в баке — машина не едет. Купил новый бензонасос — ноль реакции. Давай копать дальше. Завел двигатель и начал поочередно снимать клеммы форсунок и бронепровода со свечей, чтобы проверить их работоспособность. Эта операция помогла выяснить, что полностью не работает второй цилиндр: при отключении свечи и форсунки двигатель не реагирует, таким образом троил он по причине отказа цилиндра. Что делать? Свеча есть, вольтаж на форсунку приходит нормальный, по номиналу. Подумал, что заклинил клапан в форсунке, решил съездить на диагностику к специалисту в районе Водоканала. Специалиста на месте не оказалось, но в соседнем боксе нашелся добрый человек, занимающийся кузовщиной и окраской авто. Увидев, как беспощадно дрыгается и троит мой мотор, он достал компрессометр и замерил давление в неработающем цилиндре.

- Ну как? - спрашиваю я.

Компрессия около нуля; можно сказать, ее нет — ответил он.

«Да уж, печалька», - подумал я. Денег за замер компрессии мужик не взял, сказав: «Тебе, дружище, эти деньги еще понадобятся. В ремонт еще ввалишь неизвестно сколько».

Невеселые диагнозы относительно двигателя завертелись в голове. Прогар или зависание клапана? Пробой прокладки? Прогар поршня? Одно из трёх.

Я приехал домой и снял крышку клапанов, начал мерить зазоры и записывать данные. Оказалось, что на неработающем цилиндре оба выпускных клапана зажаты в «ноль», т. е. в любом положении кулачка распредвала выпуск остается приоткрытым. Вот куда и потерялась компрессия. Замерил все остальные клапана, итог таков: первый цилиндр поджат на выпуске (0,2-0,22 вместо 0,31-0,41), большой зазор на одном впускном (более 0,25 при норме 0,15-0,21), второй цилиндр – зажаты оба выпускных клапана в ноль, третий цилиндр — зажат один впускной клапан в ноль, на четвертом цилиндре зазор на выпускных слишком большой (больше 0,42 на обоих клапанах). Таким образом, деньги выброшены на ветер, работа проведена некачественно, 8 клапанов из 16-ти требуют перерегулировки. Больше всего меня тревожил второй цилиндр, так как он полностью не работал, я опасался, что из-за отсутствия теплового зазора он мог прогореть.

Я вытащил две выпускные шайбы из толкателей клапанов и увидел жесть! Не в образном, а самом буквальном смысле слова, куски листовой жести неправильной формы, грубо вырезанные ножницами - своеобразные подкладки под регулировочные шайбы. Я читал как-то давно в интернете, что в начале девяностых, когда было трудно достать регулировочные шайбы нужного размера, от безысходности люди подкладывали под шайбы кусочки щупа, чтобы выставить нужный зазор. Однако сейчас, когда все авторазборки и гаражи завалены двигателями от различных иномарок, когда на каждом углу полно магазинов с запчастями, данный метод подкладывания жести под шайбы не что иное, как грубейшее нарушение правил ремонта, проще говоря, «колхоз».

WTF1

Дело в том, что кулачок распредвала не только просто давит на клапан, но и расположен относительно толкателя с шайбой эксцентрично, и в момент надавливания на клапан он одновременно вращает шайбу и толкатель вокруг оси стержня клапана для равномерного износа и распределения нагрузки. В толкателе, в пазу под шайбу, нанесен хон, видный невооруженным глазом, который служит для лучшей адгезии масляной пленки между шайбой и толкателем. Кусок жести, положенный между ними, во-первых, нарушает правильный масляный контакт, мешает шайбе и толкателю правильно вращаться. Во-вторых, шайба и толкатель имеют слой цементации, они закалены до определенного уровня, что мешает им стираться и деформироваться. Кусок жести же не имеет никакой закалки и цементации, он сразу же начинает стираться и сминаться, острые края жестянки могут заклинить шайбу в толкателе и она перестанет вращаться в толкателе, а вращающий момент будет целиком направлен на вращение самого толкателя на стержне клапана, из-за чего дно толкателя будет изнашиваться на порядок быстрее нормы. В третьих, жестяная стружка попадает в двигатель и смешиваясь с маслом, оказывает негативное абразивное воздействие на все узлы двигателя. Да чего тут объяснять — запихивание кусков жести в японский мотор — это просто казус, недоразумение, срамота!

Я вытащил жестянки и отправился в «Свиридовский» гараж с целью разобраться в сложившейся ситуации. В гараже я объяснил Александру и Владу, что они некачественно отрегулировали клапана, показал жестяные подкладки и объяснил, что это не ремонт, а не пойми что. Александр спросил, каким я вижу выход из этой ситуации. Я ответил, что по-человечески необходимо вернуть уплаченные деньги, так как на трех цилиндрах клапана зажаты, а на четвертом большие зазоры во впускных, а заодно выразил опасения, как бы от такого горе-ремонта не прогорели клапана. Александр признал, что подкладывание жестянок — его ошибка, и за это он готов вернуть часть суммы, 500 рублей.

Я ответил, что необходимо вернуть всю сумму, так как из-за некачественного ремонта машина вообще перестала ездить и я понес существенные издержки на поиск неисправности. Александр ответил отказом, и сказал, что деньги не вернет, и предложил далее вести разговор с его сыном Владом, который непосредственно занимался этой работой, а сам пошел на попятный и начал утверждать, что подкладывание жестянок — это нормально, да и вообще, он готов дать гарантию, что Влад всё отрегулировал правильно. Александр утверждал, что самые толстые регулировочные шайбы — 2,8 мм, поэтому они положили подкладки, якобы более толстых шайб в природе нет. Хотя на самом деле максимальная толщина шайб 3,2 мм. Влад также занял упертую позицию и наотрез отказался признать свою ошибку, утверждая, что всё сделал хорошо и деньги за некачественную работу возвращать не будет.

Итогом посещения этого гаража стали выброшенные на ветер деньги, уйма лишних затрат, вымотанные нервы и потерянная масса времени на устранение последствий некачественной работы «сервисмэнов».

За пару дней я нашел через знакомых старую тойотовскую головку двигателя, достал оттуда подходящие шайбы и сам отрегулировал клапана. Машина поехала!

Выводы из этой ситуации напрашиваются следующие:

Необходимо проводить ремонт строго в соответствии с требованиями руководства по ремонту и эксплуатации. Гаражные «мастера» зачастую имеют общие представления о ремонте, не вдаваясь в тонкости конкретных моделей, а то и вовсе грубо нарушают культуру ремонта. Если сомневаетесь, лучше сделать самому, по инструкции, но зато быть уверенным в качественном результате. К вопросу о японском качестве: почему японцы 90-х годов ездят до сих пор, а старый контрактный японский двигатель без пробега по РФ будет ходить лучше и дольше, чем, к примеру, собранный и откапиталенный в гараже у «дяди Васи»? Ответ прост: строгое соблюдение регламента в ремонте, культура обслуживания и техническая грамотность. Методики ремонта Жигулей «на коленке» категорически не подходят для ремонта «японцев».

Оказывается, есть у нас в городе «мастера», готовые пожертвовать репутацией ради тысячи рублей с копейками. Доверие клиентов для них и ломаного гроша не стоит, а общечеловеческие нормы взаимодействия, умение признать свои ошибки и извиниться — это для них некие отдаленные понятия. Что уж говорить, когда «мастера» никакой гарантии на свою работу дать не могут, никаких расписок, чеков или хотя бы честного мужского слова. Подобная беспринципность, думаю, еще не раз аукнется этим ребятам, если они так относятся к людям.

В настоящее время готовится к печати еще один материал о культуре авторемонта в Горно-Алтайске, который вы можете увидеть в ближайших выпусках «Листка».

Мерген Ч.