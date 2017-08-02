Экспертиза обнаружила мат в матерках главы Республики Алтай Александра Бердникова

Тем временем, не дремлет ещё одно ведомство — Роскомнадзор. 27 июля бдительные специалисты по средствам массовой информации составили в отношении Сергея Михайлова два административных протокола. Один из них — по поводу знаменитой публикации в «Листке» от 7 июня, где на двух страницах были опубликованы матерные откровения Бердникова, второй — по поводу статьи на «Листке», где цитировались эти откровения, отражающие, на наш взгляд, богатый внутренний мир и своеобразный лексикон нашего «богоданного».

Основой для составления административного протокола послужила экспертиза, сделанная в специализированном учреждении — Радиочастотном центре при Роскомнадзоре по поручению этого ведомства. Эпический 44-страничный документ подробно расписывает, какие именно матерные выражения использовал глава Республики Алтай Бердников в своих знаменитых откровениях, что они означают (с примерами!) и почему именно маскировка этого безобразия звёздочками, использованная в «Листке» является недостаточной и не защищает бедных читателей от веского губернаторского слова.

Честно говоря, прочитать заключение экспертизы без смеха мы, как ни старались, не смогли. Интересно, сумеет ли это сделать судья, которому в ближайшее время предстоит рассмотреть эти два протокола. О дате судебного заседания мы постараемся сообщить дополнительно.