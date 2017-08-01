Семен Танытпасов пытается защитить от Бердникова честь алтайского народа

В среду, 2 августа, в Горно-Алтайском городском суде состоятся предварительные слушания по исковому заявлению о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда Танытпасова С.К., где он просит суд «признать порочащими его честь и достоинство оскорбления главы Республики Алтай, председателя Правительства Республики Алтай Бердникова А.В., выраженные в виде грубых оскорблений и нецензурной брани в адрес всего алтайского народа и его лично как представителя алтайской национальности, размещенные в сети Интернет».

Известный журналист и признанный общественный деятель считает, что «в ходе телефонных разговоров ответчик Бердников А.В. умышленно, с целью унижения чести и достоинства алтайского народа, допустил в отношении алтайского народа высказывания, содержащие оскорбительные, грубые нецензурные слова и выражения, противоречащие нравственным нормам, правилам поведения в обществе».

Исковое заявление будет рассматриваться судьей Сумачаковым И.Г.