В среду, 2 августа, в Горно-Алтайском городском суде состоятся предварительные слушания по исковому заявлению о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда Танытпасова С.К., где он просит суд «признать порочащими его честь и достоинство оскорбления главы Республики Алтай, председателя Правительства Республики Алтай Бердникова А.В., выраженные в виде грубых оскорблений и нецензурной брани в адрес всего алтайского народа и его лично как представителя алтайской национальности, размещенные в сети Интернет».
Известный журналист и признанный общественный деятель считает, что «в ходе телефонных разговоров ответчик Бердников А.В. умышленно, с целью унижения чести и достоинства алтайского народа, допустил в отношении алтайского народа высказывания, содержащие оскорбительные, грубые нецензурные слова и выражения, противоречащие нравственным нормам, правилам поведения в обществе».
Исковое заявление будет рассматриваться судьей Сумачаковым И.Г.
решение судьи будет адекватным, надеюсь?
Каждый имеет право на своё мнение.
Бердан отлично знает каким народом управляет, и народ отлично знает, что им убийца, путинец рулит.
Народ говно-Бердан подонок.
Хорошо Семён придумал, гавно под соусом чести подавать. Дерьмо с приправой особо любят наша люди.
Был бы не хорошим поганый говноедный народ алтая. ни за что бы ему не выдержать кремлёвской власти.