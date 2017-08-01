Барнаульскую компанию не пускают на крупный аукцион по оснежению ГЛК "Манжерок"

Конкурсная комиссия два раза подряд отказала барнаульской компании «Зенит-Алтай» в праве принять участие в крупном аукционе на строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» в Республике Алтай. Контракт в итоге должен достаться «Агентству по ипотечному жилищному кредитованию Республике Алтай» (АИЖК РА), соучредителем которого является Минимущества РА, подчиненное первому зампреду правительства Роберту Пальталлеру, пишет ИА "Банкфакс". Заявки рассматривала комиссия при Министерстве экономического развития и туризма, также подконтрольного г-ну Пальталлеру. За не вполне прозрачной закупкой наблюдает республиканское УФАС, следует из документов на сайте Госзукупок.

Аукцион был объявлен еще в мае. Предполагалось, что за 543,3 млн рублей, которые выделят из федерального и республиканского бюджетов, победитель построит систему снегообразования. Она должна создавать снежный покров накануне зимы, пока осадки еще не выпали, и обновлять его в течение сезона, в период наиболее активной наполняемости курорта. Заявки на аукцион принимались до 9 июня, а 16 июня ожидался сам аукцион.

К указанной дате желание построить систему высказали лишь две компании. Первый заявитель — ООО «Зенит-Алтай» из Барнаула. Эта компания известна как строитель объектов газификации, водоснабжения и сложных инженерных объектов в Алтайском крае. Вторым потенциальным участником стало АИЖК РА, желание которого освоить непривычную сферу деятельности стало неожиданностью для наблюдателей. Однако на этапе рассмотрения вторых частей заявок конкурсная комиссия допустила только АИЖК РА.

Как следует из протокола подведения итогов аукциона, 21 июня комиссия решила, что «Зенит-Алтай», предложивший на стадии подачи заявок лучшую цену, не имеет достаточной квалификации для участия в конкурсе. Предоставленные компанией документы об исполнении контракта № 1073 на строительство и пусконаладку инженерной инфраструктуры в Шипуново, которые должны были подтвердить квалификацию, уполномоченные лица посчитали недостаточными. Кроме того, претензии у членов комиссии возникли к материалу «сетка сварная», который фирма предполагала использовать при строительстве. При этом никаких претензий к АИЖК, несмотря на требование иметь опыт исполнения схожих контактов, у уполномоченных лиц не возникло.

«Зенит-Алтай» воспользовался правом обратиться с жалобой на решение комиссии в антимонопольное ведомство. УФАС, рассмотрев заявление, пришло к выводу, что решение комиссии необходимо отменить. Так, доказательством квалификации участника являлись копии контракта, акты о приемке выполненных работ в Шипуново. Однако комиссия решила, что поскольку фирме до октября 2017 года предстоит завершить озеленение, посадку деревьев и кустарников, установку скамеек и урн и другие работы, контракт формально нельзя назвать исполненным — даже несмотря на акты о приемке основных работ. Комиссия решила, что часть документов об исполнении этого контракта подписана «ненадлежащим лицом», не нашла обоснования изменения цены контракта и заявила, что разрешение о вводе объекта в эксплуатацию выдано не ООО «Зенит-Алтай», а администрации Шипуновского района.

УФАС со своей стороны фактически посчитало часть претензий абсурдными. Так, «Зенит-Алтай» предоставил справки о стоимости выполненных работ и затратах, в том числе оплачено и озеленение, и посадка кустарников — с пометкой, что работы могут быть выполнены до октября 2017 года. Тот довод, что некоторые документы со стороны ООО «Зенит-Алтай» подписаны не уполномоченным лицом, УФАС считает необоснованным: республиканская аукционная комиссия не вправе «ставить под сомнение подлинность принятых иным заказчиком актов выполненных работ». Аналогичным образом были отвергнуты и другие претензии комиссии — в качестве доказательств правоты «Зенит-Алтай» были приняты в том числе заключения Госинспекции Алтайского края. Вопросы к «сетке сварной», как оказалось, вообще лежали в плоскости использования русского языка — потенциальный подрядчик указал в документах «арматурную сталь В500С» вместо требуемой заказчиком «стержневой арматурной стали В500С». УФАС разъяснило комиссии, что это равнозначные понятия.

В итоге УФАС признало конкурсную комиссию нарушившей законодательство о контрактной системе. Заказчику было выдано предписание отменить протокол подведения итогов аукциона и заново рассмотреть вторые части заявок. Однако, выяснилось, что у представителей заказчика и комиссии другие планы. 24 июля уполномоченные лица решили вновь отказать барнаульской компании в праве побороться за контракт, проигнорировав ранее вынесенное решение УФАС. На этот раз формулировка оказалась куда лаконичнее: «участником закупки во второй части заявки предоставлены копии документов, не подтверждающие исполнение муниципального контракта № 1073». К АИЖК у комиссии никаких претензий вновь не возникло.

«Зенит-Алтай» вновь намерен оспорить это решение в антимонопольном органе, который призван реагировать на попытки ограничить конкуренцию при помощи административного ресурса. Барнаульская компания готова доказывать свою правоту не только в УФАС, но и в суде. Вместе с тем ряд обстоятельств ситуации указывает на то, что в данном случае речь может идти о протекционизме республиканских чиновников к фирме из своего региона и влиянии политики на итоговое решение комиссии. При этом нельзя исключать, что на ситуацию обратят внимание правоохранительные органы.

Отметим, что 51% уставного капитала «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» принадлежит Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Эта структура, согласно информации на сайте правительства региона, подконтрольна Роберту Пальталлеру. При этом конкурсная комиссия действует при Минэкономразвития и туризма РА, которое также в структуре власти подчинено г-ну Пальталлеру. Формальный заказчик — Управление капитального строительства РА — является дочерней структурой Минрегиона РА, также подконтрольного первому вице-премьеру республики.

Интересно также отметить, что 26 июля АИЖК РА неожиданно сменило основной вид деятельности. Вместо значившегося в ЕГРЮЛ ранее основного вида «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», что вполне отражало деятельность структуры, ныне значится «Строительство жилых и нежилых зданий», в качестве дополнительных видов в том числе «Разработка строительных проектов», «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения» и другие виды, полностью оправдывающие интерес к оснежению «Манжерока».