В Республике Алтай проблемы с организацией капремонта

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг регионов по уровню исполнения программ капремонта за первое полугодие 2017 года. В первую тройку рейтинга, подготовленного экспертами центра ОНФ «Народная экспертиза», вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Омская области. В списке «аутсайдеров» оказались Забайкальский и Краснодарский края, а также Чукотский автономный округ – из-за низких темпов реализации программы и ежегодных проблем с большими суммами неиспользованных средств, предназначенных на капремонт. Республика Алтай и Ростовская область по сравнению с прошлым годом потеряли более чем 50 позиций из-за проблем в организации капремонта, пишет "ФедералПресс".

При составлении рейтинга были использованы отчеты субъектов, размещенные на официальном портале «Реформа ЖКХ».

Отстающим регионам следует обратить особое внимание на организацию программ капитального ремонта и выполнить работу над ошибками, считают эксперты ОНФ. Если регион не предпринимает никаких шагов к исправлению ситуации, это говорит о необходимости системных изменений.

Результаты рейтинга показывают, что остается нерешенной проблема неэффективного использования взносов граждан на капремонт в 58 регионах. Самые большие объемы средств могут остаться на счетах в Московской области – 5,8 млрд рублей, Нижегородской области – 4,4 млрд рублей, Красноярского края – 4 млрд рублей и Иркутской области – 3,1 млрд рублей.

«Несмотря на то, что еще в июле прошлого года в Жилищном кодексе РФ было установлено, что краткосрочные планы капремонта должны теперь формироваться по принципу использования всех средств, проблема больших остатков нереализованных средств к концу года никуда не исчезла. Если по итогам 2016 года неиспользованными оставались 34,4 млрд рублей взносов граждан или 24% от общего объема собранных средств, то к концу 2017 г. эта сумма может составить 30,2 млрд руб. или ориентировочно 23 %. Это свидетельствует о том, что острота проблемы практически не снизилась, и далеко не все регионы ответственно относятся к исполнению данной нормы Жилищного кодекса. Поэтому мы считаем, что нужны дополнительные меры контроля со стороны Минстроя России за этой проблемой», – отмечает руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Он подчеркнул, что региональные власти должны обратить внимание на те слабые места, которые были выявлены Народным фронтом и принять все меры для их устранения до конца года. В первую очередь необходимо пересмотреть подход к соблюдению запланированных темпов и выполнению требований по количеству работ на один дом. Также необходимо продолжить активную информационно-разъяснительную работу с населением для повышения собираемости взносов.

Напомним, первый рейтинг по исполнению регионами программ капитального ремонта был опубликован в декабре 2016 г. Цель рейтинга – определить эффективность организации и исполнения региональными органами власти работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.