В Горном Алтае объявились посудные мошенники

На телефон редакции дозвонилась жительница региона и рассказала, о новых мошенниках, объявившихся в Горном Алтае:

"Последние две недели мошенники обзванивают жителей Горно-Алтайска. На прошлой неделе коллеге по работе звонили, буквально пять минут назад сама с ними разговаривала. Представляются московской компанией "Арбат", приглашают на кулинарное шоу якобы с гарантированной раздачей призов. По факту, если погуглить, поискать в интернете - лохоторон с всучением посуды за бешеные деньги, комплект за 150-200 тысяч. Целевая аудитория у них пенсионеры, навязывают им кредиты, обманывают. Предупредите всех пожалуйста через газету".

Почитать о мошенниках можно здесь: https://ivbg.ru/7807836-v-vyborg-priexalo-novoe-shou-moshennikov.html

и здесь: http://nsaldago.ru/govinfo/rospotrebnadzor/media/2016/5/30/na-kulinarnom-shou-ya-vyiigrala-kredit/.

Если лень переходить по ссылкам, в двух словах. Гастроли кулинарного шоу проходят по всей России, итогом таких мероприятий всегда становится приобретение пары кастрюль за 150 тысяч рублей, как правило в кредит, который "добрые" люди помогут оформить на месте, пока вы еще не успели опомниться. Целевая аудитория - люди 40-70 лет. На первый взгляд все очень официально, рассылают даже приглашения, хорошая уловка, чтобы вы начали доверять и почувствовали себя обязанными пойти. По телефону напоминают обязательно прихватить с собой паспорт. Шоу никакого не показывают, просто проводят презентацию посуды и, если повезет, угостят пирогом. Затем каждого посетителя начинают "обрабатывать" сразу несколько сотрудников компании.

Очень вас просим, не разговаривайте с этими людьми, даже простая беседа может привести к печальным последствиям.