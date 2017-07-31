Футбольное обозрение

Вторая половина июля в нашей республике оказалась очень обильной на футбольные события: два турнира провёл высокогорный Кош-Агач; матчами в Онгудае закончились отборочные игры Чемпионата Республики Алтай в зоне «Районы»; две домашние встречи и две игры на выезде в рамках Чемпионата Алтайского края по футболу провёл горно-алтайский «Спартак», и в Горно-Алтайске же зрители увидели три матча Чемпионата РА зоны «Столица». Итак, обо всём по порядку.

15 июля в Кош-Агаче на стадионе «Дружба» им. В.Н. Найдёнова прошёл традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти известного кош-агачского спортсмена Алимжана Куманова, в котором приняли участие 19 команд. На параде открытия наряду с главой Кош-Агачского сельского поселения Даутханом Кыдырбаевым и председателем Федерации футбола РА Зауром Казакпаевым перед участниками соревнований выступил отец Алимжана Курмет Сулейманович Куманов, который от всего сердца поблагодарил футболистов, собравшихся в столь многочисленном составе почтить память его столь рано ушедшего сына.

О самом турнире можно рассказывать долго, игр было очень много, схватки были жаркие, но, в связи с тем, что футбольной информации в этом выпуске очень много и, хотя бы вкратце, надо рассказать обо всём, ограничусь лишь сообщением, что первое место удалось занять команде «Теленгит-Соортогой», вторыми стали юноши кош-агачской ДЮСШ, а бронзовые медали завоевали их взрослые односельчане.

22 июля Кош-Агач принимал четвертый тур Чемпионата Республики Алтай среди ветеранов футбола от 45 лет и старше. Эти соревнования также были посвящены памяти уже другого выдающегося местного спортсмена Ислана Матаева, в связи с чем помимо семи участников Первенства к играм турнира вне зачёта была допущена команда, состоящая из друзей Ислана, - «Кош-Агач-2». Таким образом, в турнире были образованы две подгруппы по четыре команды в каждой.

В группе «А» жребий вновь свёл вместе непримиримых ныне «Улаган» и «Легенду», о яростном противостоянии которых уже говорилось в обзоре предыдущего тура ветеранского чемпионата. Естественно, что это «дерби» было одной из основных интриг тура, и в нём грянула сенсация - не хватающая теперь звёзд с неба «Легенда» наголову разбила основных претендентов на чемпионское звание со счётом 4:1!

Эта игра по счёту была первой в своей группе, чудо, наконец, свершилось: вряд ли бы кто-нибудь поверил бы (и прежде всего сами футболисты «Легенды»), что после столь значимой победы команда в итоге займёт на турнире последнее место. Но чудеса в футболе бывают и другого направления, в этот раз именно так и произошло - проиграв две последующие встречи «Чикету» и «Кош-Агачу» с одинаковым счётом- 0:1 горожане вновь оказались на дне турнирной таблицы, а побеждённый «Улаган» вышел в финал соревнований, где в упорной борьбе со счётом 1:2 уступил ветеранам Усть-Кана. В матче за 3 место с таким же счётом Кош-Агач победил онгудайский «Урсул», а в игре за 5-6 места «Урожай» в серии пенальти одолел ининский «Чикет». Следующий, пятый тур Чемпионата среди ветеранов состоится в сентябре нынешнего года в Горно-Алтайске и будет посвящен памяти бывшего депутата Государственной Думы Сергея Пекпеева.

Официально стали известны первые четыре команды - участницы финальной стадии Чемпионата Республики Алтай по футболу 2017 года. 22-23 июля в Онгудае прошли матчи второго круга чемпионата в группе «Районы», в которых принимали участие представители пяти населённых пунктов. Из 10 состоявшихся игр лишь в трех победа была добыта «малой кровью», в остальных матчах борьба шла предельно жёсткая и упорная. Первое место в группе завоевали футболисты из Ябогана, набравшие по итогам борьбы в 2 круга 17 очков. На 4 очка от них отстала сборная Усть-Кана, третье место заняла команда Шебалино (12 очков), четвёртым участником финальной стадии стал Онгудай - у него 10. Дебютантам Первенства республики - Беш-Озёку - с первого раза попасть в число соискателей медалей чемпионата не удалось: заработав в 8 играх всего 4 очка и набрав при этом бесценный опыт выступлений в самом престижном турнире республике, команда осенью 2017 года остаётся дома.

Любители футбола хорошо помнят, что в прошлом сезоне первый круг Чемпионата Алтайского края по футболу горно-алтайский «Спартак» закончил в качестве лидера и в итоге завоевал серебряные медали, уступив лишь в заключительном матче «Нике» из Бийска. В этом году ситуация похуже, но пока что жить тоже можно. Увеличилось количество участников турнира, усилилась конкуренция, что будет легко - никто и не ожидал. Плюс серьёзные кадровые потери в защитной линии «Спартака». 15 июля в домашнем матче с «Благовещенкой» наша команда долго раскачивалась, пристреливалась, и лишь в начале второго тайма красивым дальним ударом «с лёта» Ивану Вязникову удалось «распечатать» ворота противника. Дальше пошло легче, к финальному свистку - 3:0 в нашу пользу.

Осечка случилась в следующем домашнем поединке 26 июля с бийским «Строителем». «Строитель» - соперник уже посерьёзнее, но и игра получилась куда как интереснее. Сначала всё складывалось совсем неплохо. Спартаковцы открыли счёт, благополучно пережили назначенный в наши ворота пенальти, но под самый свисток арбитра об окончании первого тайма пропустили в свои ворота один за другим два мяча, что в корне изменило и настроение в команде, и общий ход дела. И хотя во втором тайме Олег и Максим Кристя вновь вывели хозяев поля вперёд, но боевитый «Строитель» сначала вновь отыгрался, а за пять минут до окончания встречи забил в ворота «Спартака» победный мяч. Прекрасный матч с невесёлым для нас исходом – 3:4.

Дело поправила выездная встреча в Яровом, где Олег Кристя забил местному «Химику» по одному мячу в каждом тайме, и команда добавила в свою копилку очередные 3 очка. Далее «Спартак» проделал 300-километровый путь до Рубцовска, где сразился с тамошними торпедовцами. Если в Яровом качество игры «Спартака» явно оставляло желать лучшего, но команда взяла максимально возможное количество очков, то в игре с «Торпедо» всё вышло с точностью до наоборот. «Спартак» атаковал, полтора тайма почти не покидал половину поля соперников, переигрывая хозяев по всем направлениям, самоотдача футболистов была стопроцентная, получалось буквально всё, кроме одного - не шёл в ворота мяч. Хозяева сумели забить гол на 20 минуте первого тайма, а у гостей никак не получалось. Один мощный удар Константина Штинникова отразила штанга, второй непонятно каким образом «вытащил» творивший в тот день чудеса голкипер рубцовской команды. Были моменты у Олега Кристя, других футболистов, но - как отрезало. Так в футболе иногда тоже бывает: весь матч команда «сидит» на воротах противника и покидает поле побеждённой. Уже в компенсированное время нападающий «Спартака» Евгений Кроник, замыкая фланговую передачу ударом головы с 3 метров, должен был просто заколачивать мяч в сетку, но спортивный снаряд чудесно миновал ворота «Торпедо» и в этот раз.

Говорить о том, что в выездных матчах не принимал участие ряд ведущих футболистов команды вроде бы уже даже неприлично - дело давно знакомое и привычное. Не все руководители считают нужным отпускать своих подчинённых отстаивать честь Республики Алтай за её пределы. С одной стороны, конечно, приятно когда Горно-Алтайск наводит шороху на футбольных газонах Алтайского края, но с другой - кто-то должен и работать. В общем, при классной игре - 0:1.

Следующий матч спартаковцы проводят на своём поле 6 августа. В этот день соперником нашей команды будет «Урожай» из Кытманово, игра с которым в первом круге Чемпионата закончилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Чемпионат РА. В группе «Районы» все точки над «i» расставлены и финалисты Первенства уже известны, а в зоне «Столица» борьба, что называется, в самом разгаре. И если первенство в этой группе «Спартака» и «СпортИндустрии» с самого начала ни у кого не вызывало сомнений, то борьба за «проходные» 3-4 места между «Алтай-Атлетиком», ПАТП и ДЮСШ предстояла серьёзная. Поначалу неблагодарная роль аутсайдера в этой тройке негласно отводилась коллективу «ПАТП», в прошлом году прекратившему своё существование и вновь собранному на скорую руку из часто незнакомых друг другу футболистов. Но уже первый матч со «Спартаком» показал, что с этой командой на протяжении всего чемпионата предстоит считаться всерьёз. С каждым днём дружина, воссозданная старожилом команды и её нынешним капитаном Евгением Бекиным, крепла, в первом круге разбила обоих своих конкурентов и в матче с грозной «СпортИндустрией» «мальчиками для битья» вовсе не выглядела. Чего стоили три выхода на ворота одного только Аткыра Чекурбашева в первом тайме, и когда оставалось лишь отправить мяч в практически уже пустые ворота соперников, у нападающего «автомобилистов» на мокром газоне предательски «ехала» опорная нога и атака своей цели не достигала. А когда во втором тайме так же в пустые ворота промазал Байрам Садучин - это стало уже походить на какое-то наваждение, учитывая, что в прежних матчах республиканского первенства треть своих мячей футболисты «ПАТП» отправили в чужие ворота ударами едва ли не с центра поля. В игре с соперником серьёзного ранга такие «супер-ляпы» не прощаются - «Индустрия» свои голевые шансы использовала вполне профессионально и заслуженно победила - 8:3.

Матч 22 июля против «Алтай-Атлетика» футболисты «ПАТП» начали в том же ключе, что и с «Индустрией». На первых минутах из выгодной ударной позиции мяч в «крестовину» чужих ворот запустил нападающий Анатолий Пахомов, затем одну за другой четыре голевые возможности упустил Василий Задонцев, но наученные горьким опытом предыдущего матча «автомобилисты» в этой ситуации сумели взять себя в руки и установили, наконец, панораму прицела точно заданной цели. В конце первого тайма за допущенные ранее промахи сумел реабилитироваться Василий Задонцев, во втором три мяча в ворота «Атлетика» провёл полузащитник «ПАТП» Владимир Титанаков, и ещё один гол забил новобранец команды Руслан Авдонин. «Алтай-Атлетик» смог ответить лишь однажды, чем только подсластил горькую пилюлю своего очередного поражения. 5:1 - победа «ПАТП».

Очень интересным получился первый тайм следующего матча Первенства республики между «ДЮСШ» и «СпортИндустрией», который прошёл 27 июля на стадионе «Спартак». Молодёжь в матче с именитым соперником держалась вполне уверенно, довольно часто переходила большими силами на половину поля «Индустрии», но всё же обороняться юным футболистам приходилось чаще, чем атаковать, и в эти минуты неизменно на высоте своего положения оказывался голкипер команды.

Дважды в середине первого тайма Иван Жерновенко ликвидировал выходы «один на один» нападающих соперника, а под занавес тайма в великолепном прыжке вытащил мяч из нижнего угла своих ворот, посланный туда с 11-метровой отметки Артёмом Аларушкиным. Но на дальнейшее продолжение борьбы сил у футболистов «ДЮСШ», к сожалению, не хватило. На третьей минуте второй половины встречи в ворота «молодёжки» был назначен ещё один пенальти, который уже безупречно исполнил Андрей Анатпаев, «СпортИндустрия» прочно захватила инициативу, подолгу всей командой осаждая ворота «ДЮСШ», особо, в общем-то, при этом не усердствуя. Ближе к финальному свистку об окончании матча исправил свою ошибку не забивший в первом тайме пенальти Аларушкин и – 2:0, победа «СпортИндустрии».

К моменту выхода этого номера уже будут сыграны матчи «СпортИндустрия» - «Алтай-Атлетик», «ПАТП» - «ДЮСШ» и следующий матч Чемпионата Республики зрители могут посмотреть 8 августа. На стадионе «Спартак» будут встречаться команды «Алтай-Атлетик» - «ДЮСШ», одной из которых, по всей видимости, и предстоит остаться за бортом дальнейших осенних баталий.

И в заключении обзора информация для юных футболистов: 12 августа на стадионе «Спартак» в честь Дня физкультурника состоятся праздничные и спортивные мероприятия, в числе которых будет проведён мини-футбольный турнир среди дворовых команд среди юношей 12-15 лет (без участия футболистов ДЮСШ). Телефон для справок: 8-913-691-1393

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО. Фото автора

На фото: защитники «Благовещенки» берут в «коробочку» прорывающегося к их воротам Е. Кроника.