Глава Комитета солдатских матерей Горного Алтая награждена медалью «XXV лет Совету родителей военнослужащих России»

Качина Надежда Викторовна глава Комитета солдатских матерей Республики Алтай за общественную деятельность награждена юбилейной медалью «XXV лет Совету родителей военнослужащих России» по Сибирскому округу, помимо этого она уже имеет 26 почетных грамот и Гран-при.

За годы работы в Комитете Надежда Викторовна, пять раз побывала в Москве на съездах КСМ, пять раз побывала в Чите. Совершала поездки с родителями ребят, призванных в ряды Российской Армии. Оказывала помощь в решении проблем военнослужащих непосредственно в воинских частях Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска, Бийска, Челябинска, Юрге, Кемерово, Елане, Ачинске. Помогала ребятам, служащим и на территории нашей Республики: Акташ, Кош-Агач. Это были не просто командировки, Надежда Викторовна, непосредственно решала проблемы с судьбами военнослужащих, попавших в трудную жизненную ситуацию во время службы, помогала семьям погибших в мирное время солдат. Надежда Викторовна присутствовала во многих воинских частях на принятии воинской присяги, добивалась решения проблем с военнослужащими на самых высоких уровнях власти.

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Качина Надежда Викторовна родилась 12 октября 1961 года в селе Усть-Кан. Воспитывалась в многодетной семье. В 1977 году окончила Усть-Каннскую среднюю школу и в этом же году поступила в Горно-Алтайское педагогическое училище. Во время учебы была активистом, четыре года возглавляла студенческий коллектив ДНД, а так же, совместно с ПДН, проводила встречи с неблагополучными семьями и оказывала психологическую помощь трудным подросткам, многие из которых, встали на путь исправления.

Профессиональную практику проходила в школе № 6 им. И.З.Шуклина.

В Горно-Алтайске проживает с 1977 года.

С 1994 года и по настоящее время, возглавляет Комитет солдатских матерей Республики Алтай.

Совместно с членами Комитета и с помощью спонсоров, выезжала с концертами в воинские части, организовывала благотворительную помощь.

Надежда Викторовна воспитала 2-х сыновей, имеет 3-х внуков.

Любящая дочь и сестра. Хороший и отзывчивый друг, всегда придет на помощь нуждающимся.

Ашова Нина Михайловна