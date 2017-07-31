Барнаулец вовлек в распространение синтетических наркотиков двух жителей Горного Алтая

Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Барнаула Алтайского края В. и двоих жителей Республики Алтай, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств в составе организованной группы. Как говорится на сайте прокуратуры РА, В. создал организованную преступную группу на территории Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай с целью незаконного сбыта синтетических наркотических средств, т.н. «спайсов», с использованием сети «Интернет», в которую помимо него самого вошли также его знакомые, жители Республики Алтай К. и З.

Всего фигурантам уголовного дела следствием инкриминируется шесть фактов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сбыт которых ими осуществлялся через специально подготовленные тайники, т. н. «закладки».

Кроме того, организатор преступной группы В. обвиняется в легализации денежных средств в крупном размере, полученных им в результате преступной деятельности, на общую сумму более 1 600 000 рублей, путем совершения с ними различных финансовых операций.

В результате четко спланированных действий сотрудников МВД по Республике Алтай деятельность преступной группы была пресечена в короткие сроки.

Уголовное дело расследовалось Следственной частью СУ МВД по Республике Алтай, в ходе следствия вина фигурантов была полностью доказана материалами уголовного дела.

За совершение указанного преступления обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.