Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили во время раскопок в городище Черемшанка в Республике Алтай древнюю косторезную мастерскую, которая существовала приблизительно около 2 тыс. лет назад, сообщила в пятницу пресс-служба института. Значимость находок заключается в том, что ранее места производства костяных изделий на Алтае никто детально не исследовал, отмечает ТАСС.
"В текущем археологическом сезоне на городище Черемшанка в Горном Алтае были обнаружены два сломанных костяных варгана возрастом около 2 тыс. лет, которые были сделаны из ребер копытного животного. Недалеко от находок археологи выявили все признаки древней косторезной мастерской сарматского времени. Изделия из кости и рога нередко находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто не детально не исследовал", - сообщили в пресс-службе.
На месте мастерской археологи нашли отходы косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень.
Городище Черемшанка относится к майминской культуре, существовавшей на рубеже эр. "Поселение майминцев, выделенных в отдельную культуру по своеобразной керамике, было немногочисленным, но очень развитым - они делали луки и музыкальные инструменты, великолепно вырезали из кости. И вся их культурная и хозяйственная деятельность происходила в нижнем течении реки Катунь", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Андрея Бородовского.
Две тысячи лет уже прошло как из кости научились вырезать.
Чып ла чын!
Дурак и не лечишься! Ну что, легче тебе стало от того, что алтайский народ оскорбил?! Да! Алтайский народ очень талантливый! Но талантливым людям в РФ дороги нет, если ты простой человек, а не отпрыск чиновника!! Даже в советское время, талантливые люди из народа могли самореализоваться, а сейчас нет! Всё только для правящего клана (секты) и его выродков!!!