Алтайский заповедник набирает волонтеров

Русское географическое общество объявляет о старте Всероссийского конкурса на участие в волонтерском лагере «Катунский заповедник – 2017», который пройдет с 14 по 28 августа. Приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, говорится на сайте заповедника. Прошедшие конкурс участники смогут стать частью команды известного во всем мире заповедника: помогут в обустройстве экологических троп, в ремонтных работах, а также уборке и облагораживании территории. Одно из требований к ребятам – наличие строительных навыков и владение соответствующими инструментами. Волонтеров также проведут по экскурсионным маршрутам.

Катунский государственный природный биосферный заповедник был создан 25 июня 1991 года и расположен в высокогорьях Центрального Алтая. Его территория внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая».

Организаторы берут на себя расходы, связанные с проездом из Москвы до места проведения Волонтерского лагеря и обратно, и проживанием волонтеров в период проведения лагеря. Участниками самостоятельно обеспечивается проезд от места проживания до Москвы и обратно, а также расходы по организации питания.

Более подробная информация на сайте заповедника