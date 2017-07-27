Пользователи интернета не согласны платить за въезд в Горный Алтай

Большинство читателей Amic.ru не согласны платить за въезд в Горный Алтай. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на портале. Участие в голосовании приняли 546 человек. При этом 46,5 % считают данное предложение республиканского сенатора попыткой "сделать деньги из воздуха". 32,6 % респондентов заявили, что если сбор будет введен, то в Горный Алтай больше не поедут. Еще 58 читателей сообщили, что готовы платить за въезд в республику, если сбор будет меньше: не 30 рублей, а, например, 10 рублей. 50 респондентов готовы платить за въезд и 30 рублей. Нашлись и те, кто готов платить за въезд в Горный и гораздо большие суммы. Такой ответ выбрали шесть читателей Amic.ru.

Между тем в комментариях под опросом развернулась настоящая дискуссия среди комментаторов. Многие считают, что введение так называемого "рекреационного сбора" приведет к ухудшению ситуации, так как заплатившие его граждане постараются его "возместить" не очень хорошими действиями:

Гость: "1) По принципу: яжезаплатил станут гадить еще больше.2) Для нашей семьи (4 человека) сумма ощутимая будет, как минимум одна пара обуви. 3) Что делать тем, кто живет м/у двумя регионами, например, по работе? Студенты еще как-то подтвердят, а не студенты? Или у кого родственники в разных регионах, вызов делать?! Бред, полнейший бред. Или это разовый платеж за въезд, или лучше отменить совсем".

Гость: "Они там совсем головой ударились! Меня, Гражданина Российской Федерации, обязывают платить за перемещение по МОЕЙ стране? Спасибо, идите на ...! Подобная инициатива порождает неудержимое желание "наэксплуатировать" эту вашу "инфраструктуру" на пару-тройку таких курортных сборов — в целях компенсации морального вреда от вымогательства: "А что, я же заплатил, имею право!"

Другие считают, что введение подобных сборов – это попытка "сделать деньги из воздуха":

Гость: "Раздолбали всё производство, а теперь будут население поборами за воздух до бунта доводить."

Гость: "Об улучшении какой инфраструктуры идет речь? Уже очень много подобных сборов, которые уходят в никуда. Транспортный налог, фонд капитального ремонта. Если хотят собирать деньги, то пусть представят программу, где будет сказано, куда эта каждая тридцатка пойдет. Пока лишь это выглядит как попытка на ровном месте подлатать дырявый бюджет".

Гость: "Налогообложение из сказки "Чипполино" когда-то вызывало смех..."

Есть читатели, которые считают подобные сборы вполне обоснованными и готовы их платить:

Николай: "Нужно быть патриотом и не жалеть денег на развитие Родины!"

Туристка: "30-50 рублей для одного человека за въезд в регион разово — приемлемая сумма. мне лично не жалко, если это поможет в защите окружающей среды. Сами там часто отдыхаем, культура большинства туристов оставляет желать лучшего. И свалки тоже разочаровывают. Глаза бы больше радовались, если бы не было этих куч то тут, то там".

Гость: "Я готова платить и еще, и еще только в том случае, если у людей будут пенсии и зарплаты достойные. И чиновники воровать перестанут."

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 26 июля стало известно, что сенатор Республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. По его предложению, сумма сбора могла бы составить 30-50 рублей.

Также напомним, что на прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора на территории четырех регионов страны, в том числе и в Алтайском крае.

Между тем еще в 2015 году глава республики Александр Бердников выступал с предложением ввести для туристов, въезжающих на территорию Горного Алтая, экологический сбор.

Тогда Бердников отмечал, что эти средства можно было бы направлять на уборку территорий и "на цивилизованное обустройство" популярных мест отдыха туристов.