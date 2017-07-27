В Республике Алтай высокий показатель охвата населения средним образованием

2016‒2017 годы стали переломной точкой в демографическом тренде: в колледжи и университеты приходит более многочисленное «поколение Z», родившееся в цифровую эпоху, которое и будет формировать спрос на профобразование в ближайшие 15 лет.

Эксперты Институтов образования и демографии Высшей школы экономики проанализировали, как была охвачена средним профессиональным образованием молодежь в 2005–2015 годы.

В 2015 году показатель охвата средним образованием (количество студентов на 10 тыс. населения) неодинаков в разных регионах. Наиболее высокие значения этого показателя в Республике Алтай (297 студентов СПО на 10 000 населения), Ненецкий автономный округ (291), Туве (276), Бурятии (269), Амурская область (267), Республика Саха (Якутия) (265), Пермский край (258), Забайкальский край (254), Свердловская область (253), Республика Коми (249), пишет "Тайга.Инфо".

Самые низкие значения демонстрируют Еврейская автономная (183 студента СПО на 10 тыс. населения), Новосибирская (180) и Тверская области (180), Тульская (179), Псковская (179), Белгородская области (178), Санкт-Петербург(173), Калужская область (170), Ханты-Мансийский автономный округ (168), Карачаево-Черкесская Республика (168).

За 10 проанализированных лет образовательные организации среднего профессионального образования (СПО), в отличие от университетов, переживших резкое падение приема на фоне «демографической ямы», в основном сохранили свои позиции. Молодежь меньше училась на квалифицированных рабочих, зато поступала на программы подготовки специалистов среднего звена.

Незначительное сокращение учащихся в СПО на фоне резкого демографического спада показывает успешную адаптацию этой образовательной системы во многих регионах, считают эксперты ВШЭ.

Помимо этого исследователи составили демографический прогноз о том, как будет изменяться численность 15-19-летних в субъектах РФ до 2030 года. Эти расчеты можно учитывать при разработке региональных программ развития среднего профессионального образования.

Начиная с 2005 года в колледжи и вузы пришли малочисленные поколения родившихся в первой половине 90-х годов. Последствия «демографической ямы» ощутили на себе все федеральные округа. Общая численность молодежи в возрасте 15−19 лет в стране сократилась на 44,6%: с 12 032 тыс. человек в 2005 до 6 668,5 тыс. в 2015-м. С 2005 по 2015 год прием на программы бакалавриата и специалитета сократился на 38,2%, программы подготовки специалистов среднего звена потеряли 18,2% абитуриентов, а программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих ― 42,5%.

Несмотря на уменьшение количества молодежи, система подготовки специалистов среднего звена продемонстрировала рост по показателю охвата по сравнению с другими уровнями профессионального образования — с 21,9% в 2005 до 32,6% в 2015 году.

В 2016–2017 годах на смену малочисленным поколениям 1991‒2000 годов рождения в старшие классы школы, в колледжи и университеты приходят молодые люди, родившиеся в цифровую эпоху, — «поколение Z». Именно они будут формировать спрос на услуги профессионального образования в ближайшие 15 лет.

Как следует из данных прогноза Института образования ВШЭ, все регионы вплоть до начала 2030 года ожидает устойчивый демографический рост. Общая численность 15‒19-летних в России вырастет с 6 596,0 тыс. чел. в 2016 году до 8 951,6 тыс. чел. в 2030-м. Но последствия демографического спада предшествующего десятилетия так и не будут преодолены окончательно: численность 15‒19-летних в 2030 году составит лишь 74,4% к уровню 2005 года.

В субъектах Северо-Кавказского федерального округа, испытавших наименьшие потери в предшествующее десятилетие, численность молодежи увеличится с 656,0 тыс. в 2016 до 784,7 тыс. в 2030-м. Темпами, превышающими среднероссийские, будет восстанавливаться молодое население в Уральском (с 572,2 тыс. в 2016 до 865,0 тыс. в 2030-м.) и Сибирском (с 928,3 тыс. в 2016 до 1 354,2 тыс. в 2030-м.) федеральных округах. С другой стороны, когорта 15‒19-летних в регионах Дальнего Востока к 2030 году едва превысит 2/3 значения 2005 года.

Демографическую перспективу следует учитывать при разработке региональных программ развития среднего образования, считают ученые. С учетом долгосрочных тенденций к увеличению количества молодых людей в возрасте 15–19 лет необходимо планировать подготовку молодых преподавателей и мастеров производственного обучения, обновление учебного оборудования и ремонт зданий.