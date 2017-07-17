Медвежата Алтайского заповедника заинтересовались техникой (ФОТО)

В середине июля 2017 года было проведено очередное обслуживание автоматических камер по побережью Телецкого озера. Героями серии снимков снова стали медведи. Три вылазки предприняли два медвежонка к камере, висевшей на высоте 4 м, им удалось слегка изменить направление ее съемки. Другая камера, объектом съемки которой было место маркировки медведей, также зафиксировала семью, медведицу с двумя медвежатами, на видео фрагменте заметно, как маленький медвежонок пытается подражать матери и тоже трется об дерево.

Кроме медведей обычными посетителями камер были маралы, они выглядят уже опрятнее, зимний серо-бурый волос сменился ярким коричневым, рога практически оформились, хотя еще и покрыты мехом.

Следующая проверка камер намечена в августе, к тому времени придется предпринять меры защиты камер от шалунов медвежат.

Юрий Калинкин, научный сотрудник Алтайского заповедника, териолог

Источник: сайт Алтайского заповедника