Пропавший брат Анатолия Банных отдыхал в Кош-Агачском районе

Бизнесмен Сергей Розбах, брат Анатолия Банных, назвал бредом информацию о своем исчезновении. Предприниматель заявил, что всю прошлую неделю находился в отдаленном районе Горного Алтая, где недоступна телефонная связь.

В понедельник, 17 июля, Розбах заявил ИА "Амител", что информацию о своем исчезновении узнал накануне ночью. По его словам, они с дочерью отдыхали за Ташантой, где не было связи.

Розбах заявил, что на работе и дома знали, где он находится. Он также подчеркнул, что даже не представляет, откуда могли появиться данные о его "исчезновении". "Придумали какие-то подробности с едой… Бред какой-то", — сказал Розбах.

Об исчезновении Розбаха 14 июля сообщил сайт Тайга.инфо. Знакомый бизнесмена сообщил изданию, что ЧП произошло 10 июля. Розбах ехал в Славгород вместе с предпринимателем Сергеем Портнягиным. По информации Тайги, Бизнесмены остановились в лесу — в 200 метрах от АЗС неподалеку от Благовещенки. Мужчины поставили раздвижной столик, Портнягин отлучился за едой. Когда он вернулся, то не обнаружил Розбаха. Позже полиция нашла на месте следы волочения и следы протектора от автомобиля.

В ГУВД по Алтайскому краю корреспонденту altapress.ru тогда сообщили о наличии заявления об исчезновении Розбах. Эту же информацию подтвердил наш источник в Благовещенском районе. Сам Портнягин не ответил тогда на звонок altapress.ru. Знакомые и коллеги Розбаха, которым дозвонились корреспонденты altapress.ru, на прошлой неделе также не смогли сообщить, где он находится.